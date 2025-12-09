(VIDEO) Program INSPIRECinema Craiova VIP Electroputere 12 – 18 Decembrie

Avatar: Fire and Ash / Avatar: Foc și cenușă 3D / MX4D 3D / VIP+ 3D Avanpremiera

Regia: James Cameron

Cu: Stephen Lang, Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Oona Chaplin, Kate Winslet

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 197 min

Rating: AP 12

Avatar: Foc și Cenușă continuă epopeea familiei Sully la scurt timp după evenimentele din Avatar: Calea Apei. Adoptați de Clanul Metkayina, Jake, Neytiri și copiii lor încearcă să-și găsească echilibrul după pierderea lui Neteyam, ucis într-o luptă brutală cu Oamenii Cerului din corporația RDA, și să se adapteze unei noi vieți pe recifele Pandorei. Când Spider, fiul adoptiv al familiei, devine ținta pericolelor tot mai mari, familia Sully pornește alături de Clanul Tlalim – cunoscuți și sub numele de Negustorii Vântului, un trib nomad pașnic care navighează cerurile – într-o călătorie plină de riscuri.

3D: Miercuri, Joi 20:10: 20:30

3D MX4D: Miercuri, Joi 19:50

3D VIP+: Miercuri, Joi 19:30

Silent Night, Deadly Night / Crăciun sângeros

Regia: Mike P. Nelson

Cu: Rohan Campbell, Ruby Modine, David Tomlinson, Erik Athavale

Gen Film: Horror

Durată: 95 min

Rating: IM 18

Un copil asistă la uciderea părinților săi de către un bărbat în costum de Moș Crăciun. Ani mai târziu, ca adult, el însuși îmbracă un costum de Moș Crăciun și pornește în căutarea răzbunarii împotriva celor responsabili pentru evenimentul traumatic din copilăria sa.

Vineri pana Joi 21:40

Dust Bunny / Monstrul din camera mea

Regia: Bryan Fuller

Cu: Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver, Sophie Sloan

Gen Film: Drama, Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

O fetiță de 10 ani face echipă cu un asasin profesionist pentru a-și înfrunta demonii cu care se confruntă fiecare dintre ei.

Micuța Aurora are un vecin misterios (Mads Mikkelsen) care ucide monștri reali, ca meserie; este asasin plătit. Aurora îl angajează atunci când are nevoie să îl distrugă pe monstrul din camera ei care se pare că i-a mâncat toată familia.

Vineri pana Joi 17:10; 21:20

The King of Kings / Împăratul împăraților

Regia: Seong-ho Jang

Cu: Kenneth Branagh, Oscar Isaac, Pierce Brosnan, Uma Thurman, Mark Hamill

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 104 min

Rating: AG

Un tată își poartă fiul în cea mai mare poveste spusă vreodată. Ceea ce începe ca o simplă poveste de noapte bună se transformă într-o călătorie care le va schimba pentru totdeauna inimile. Prin puterea imaginației, băiatul pășește alături de Isus, trăindu-I miracolele, împărtășindu-I încercările și descoperind semnificația sacrificiului suprem.

Dublat: Vineri pana Marti 12:20; 14:30

Miercuri, Joi 13:40

Nuremberg 2D / VIP+ 2D

Regia: James Vanderbilt

Cu: Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Colin Hanks

Gen Film: Drama, Istoric, Thriller

Durată: 148 min

Rating: N 15

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, psihiatrul american dr. Douglas Kelley (Rami Malek) este însărcinat cu evaluarea stării psihice a prizonierilor naziști de rang înalt ce urmează a fi judecați în foarte mediatizatul proces de la Nuremberg. În timpul acestui demers, ajunge într-o confruntare psihologică tensionată cu Herman Goring (Russell Crowe), mâna dreaptă a lui Hitler, pentru că miza din spatele acestui proces este cu totul alta decât ceea ce își închipuise la început.

2D: Vineri pana Joi 20:40

2D VIP+: Vineri pana Marti 20:00

Miercuri, Joi 16:30

Five Nights at Freddy’s 2 2D / VIP+ 2D

Regia: Emma Tammi

Cu: Elizabeth Lail, Josh Hutcherson, Matthew Lillard, Piper Rubio

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 104 min

Rating: N 15

A trecut un an de la coșmarul supranatural de la Freddy Fazbear’s Pizza. Poveștile despre ce s-a întâmplat acolo au fost transformate într-o legendă locală plină de umor, care inspiră primul Fazfest din istoria orașului.

Fostul paznic Mike (Josh Hutcherson) și agenta de poliție Vanessa (Elizabeth Lail) au ascuns adevărul de sora de 11 ani a lui Mike, Abby (Piper Rubio), cu privire la soarta prietenilor ei animatronici.

2D: Vineri, Duminica pana Marti 14:40; 16:50; 19:00; 20:50; 21:10

Sambata, Miercuri, Joi 4:40; 16:50; 19:00; 21:10

2D VIP+: Vineri, Luni, Marti 17:35

Sambata, Duminica 15:10

Miercuri, Joi 14:10

Crăciun cu Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Andreea Vasile, Anastasia Haiducu

Gen Film: Comedie, Familie

Durată: 100 min

Rating: AG

Ramon (Pavel Bartoș), soț iubitor și viitor tată, nu stă departe de aventuri. De această dată, el pornește într-o misiune secretă pentru a o găsi pe nepoata pierdută a partenerei sale, cu scopul de a o aduce acasă înainte de sărbătorile de iarnă. Încercările sale dau naștere unor situații comice, dar și pline de emoţie.

Vineri 14:20; 16:30; 18:45

Sambata 14:00; 17:00; 19:05; 21:15

Duminica pana Marti 14:20; 16:30; 18:45

Miercuri, Joi 14:00; 16:00; 18:00

Now You See Me: Now You Don’t / Now You See Me: Jaful perfect 3 2D / MX4D 2D

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Rosamund Pike, Woody Harrelson, Morgan Freeman, Daniel Radcliffe, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Mark Ruffalo

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 113 min

Rating: AP 12

Cei Patru Călăreți revin, alături de o nouă generație de iluzioniști cu trucuri și răsturnări de situație uluitoare, surprize și magie cum nu s-a mai văzut vreodată într-un film. Scopul? Jaful unor diamante cu o valoare inestimabilă.

2D: Vineri pana Marti 16:40; 19:10; 21:30

Miercuri, Joi 15:50; 18:10

2D MX4D: Vineri pana Marti 21:00

Miercuri, Joi 17:25

Zootopia 2 / Zootropolis 2 3D / MX4D 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard

Cu: Jason Bateman, Ginnifer Goodwin, Quinta Brunson, Fortune Feimster

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Mister

Durată: 107 min

Rating: AG

Tânăra Judy Hopps devine polițistă într-un oraș mare. După o primă zi dezamăgitoare, ea îl întâlnește pe vulpoiul escroc Nick Wilde. Împreună, află despre planul lui Dawn Bellwether de a diviza orașul, așa că fac echipă pentru-l contracara.

3D Dublat: Vineri, Duminica pana Marti 12:10; 12:35; 14:50

Sambata, Miercuri, Joi 11:50; 12:35; 14:50

3D MX4D Dublat: V Vineri pana Marti 11:40; 13:50

Miercuri, Joi 12:10

3D MX4D Subtitrat: Vineri pana Marti 18:50

Tati Full-Time

Regia: Letiția Roșculeț

Cu: Alex Bogdan, Eva Măruță, Raluca Aprodu

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AP 12

Iustin, un fost avocat, actual artist part-time și tată full-time din obligație, e prins în mijlocul unui coșmar logistic, emoțional și familial: botezul bebelușului pe care îl are cu Sânziana, directoarea școlii și femeia „mai matură” din viața lui. Pe hârtie, Iustin e tatăl ideal. În realitate, nu are bani, respectul socrilor sau control asupra propriei vieți.

Vineri pana Joi 11:20; 13:30; 15:40

Wicked: For Good / Vrăjitoarele: Partea a II-a MX4D 3D

Regia: Jon M. Chu

Cu: Jonathan Bailey, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Ethan Slater

Gen Film: Actiune, Aventuri, Familie, Fantastic, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 138 min

Rating: AP 12

Elphaba (Cynthia Erivo), acum stigmatizată drept Vrăjitoarea cea Rea din Vest, trăiește în exil, ascunsă în pădurile din Oz, continuându-și lupta pentru libertatea Animalelor reduse la tăcere și încercând cu disperare să dezvăluie adevărul despre Vrăjitor (Jeff Goldblum).

Glinda, între timp, a devenit simbolul strălucitor al Binelui, locuiește în palatul din Orașul de Smarald și se bucură de avantajele faimei și popularității. Sub îndrumarea doamnei Morrible (Michelle Yeoh), Glinda este trimisă să aline poporul din Oz și să-l asigure că totul merge bine sub conducerea Vrăjitorului.

Vineri pana Marti 16:00

Miercuri, Joi 14:35

The Yellow Tie / Cravata galbenă 2D / VIP+ 2D

Regia: Serge Ioan Celebidachi

Cu: John Malkovich, Ben Schnetzer, Miranda Richardson, Kate Phillips

Gen Film: Aventuri, Drama, Muzica

Durată: 145 min

Rating: AG

Dintr-un colț al României începe extraordinara poveste a unui copil cu un vis, care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache. Este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică, până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Un film despre curajul de a crede în ceea ce pare imposibil și despre prețul plătit pentru a rămâne neclintit într-o lume a compromisurilor. Despre iubire, adevăr, integritate și sacrificiu. Despre succesul care nu înseamnă nimic fără acceptarea și recunoașterea celor dragi. Și despre dorul de acasă, care l-a însoțit mereu, oriunde s-ar fi aflat.

2D: Vineri pana Marti 15:45; 17:50; 18:40

Miercuri, Joi 15:40; 17:50; 18:40

2D VIP+: Vineri, Luni, Marti 14:25

