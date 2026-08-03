Curtea de Apel București a suspendat toate HG-urile guvernului contestate de PSD

Curtea de Apel București a aprobat solicitările PSD și a suspendat cinci hotărâri de guvern, anunță executivul. Până acum, partidul condus de Sorin Grindeanu a atacat 12 hotărâri, dintre care una a fost retrasă apoi de Bolojan. Instanța le-a suspendat pe toate cele 11 rămase.

„Măsuri importante pentru a facilita accesul tinerilor pe piaţa muncii, gestionarea fondurilor europene, încasarea veniturilor bugetare, prevenirea răspândirii bolilor la animale şi sprijinirea crescătorilor individuali de animale, precum şi pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi ale instituţiilor statului nu vor putea fi puse în aplicare după ce Curtea de Apel Bucureşti a suspendat astăzi cinci Hotărâri adoptate de Guvern”, a transmis, luni, Guvernul.

Este a doua decizie a instanței care afectează Guvernul, după ce pe 31 iulie instanța a mai suspendat șase hotărîri la cererea PSD. În total, PSD a atacat în instanță 12 hotârâri.

„Toate vizează depăşirea limitelor constituţionale şi legale ale mandatului unui Guvern demis, deoarece promovează politici noi şi reprezintă exercitări ale atribuţiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a spus președintele PSD, Sorin Grindeanu. PSD spune că executivul nu mai poate adopta aceste măsuri deoarece miniștrii interimari nu mai au atribuții constituționale pentru că le-a expirat mandatul.