Știri de ultima orăActualitateVameșii și inspectorii ANAF vor fi recompensați pentru performanțe

Vameșii și inspectorii ANAF vor fi recompensați pentru performanțe

De Daniela Moise

Proiectul de lege privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul autorităților administrației fiscale și vamale care funcționează în subordinea Ministerului Finanțelor cu atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost adoptat, miercuri, 29 iulie, de plenul Camerei Deputaților, în calitate de for decizional.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unui mecanism anual de recompensare financiară a personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al Autorității Vamale Române, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță specifici activității fiecăreia, precum și acordarea unor stimulente financiare personalului care contribuie la constatarea și încasarea unor creanțe rezultate din activitatea de control fiscal și vamal.

Indicatorii-cheie se vor aproba prin ordin al ministrului Finanțelor.

Valoarea totală a sumelor acordate cu titlu de recompensă financiară acordată într-un an calendaristic la nivelul ANAF, respectiv al Autorității Vamale Române, nu va putea depăși 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat al Agenției, respectiv al Autorității, pentru anul respectiv.

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