Începe Recensământul General de Circulație Rutieră în România

Marți, 21 aprilie, începe Recensământul General de Circulație Rutieră, organizat de CNAIR prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN).

Acțiunea este una de importanță strategică pentru planificarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din România și se desfășoară conform Normativului AND 557/2025.

Ce urmărește recensământul rutier

Principalele obiective ale recensământului sunt:

determinarea intensității și compoziției traficului rutier;

actualizarea cererii de transport;

furnizarea datelor necesare pentru investiții în infrastructură;

susținerea lucrărilor de întreținere și creșterea siguranței rutiere;

actualizarea modelelor de transport și a bazelor de date tehnice.

Datele vor fi colectate atât prin sisteme automate de monitorizare, cât și prin înregistrări manuale realizate în puncte stabilite strategic la nivel național.

Calendarul recensământului până în noiembrie

Înregistrările vor avea loc în mai multe etape, pentru a surprinde atât traficul din timpul săptămânii, cât și cel din weekend sau din perioadele de vârf turistic.

Primele date programate sunt:

21 aprilie;

27 aprilie;

10 mai;

20 mai;

24 iulie;

9 august;

29 august;

3 octombrie;

22 octombrie;

6 noiembrie.

Pentru drumurile naționale, monitorizarea se va face de regulă timp de opt ore, în intervalele 08:00–12:00 și 14:00–18:00, iar pentru drumurile județene și comunale înregistrările vor dura 14 ore, între 06:00 și 20:00.

În data de 20 mai, monitorizarea va avea loc continuu, timp de 24 de ore.

Șoferii nu vor fi opriți în trafic

CNAIR precizează că acest proces nu presupune oprirea vehiculelor în trafic.

Echipele de recenzori vor fi amplasate în afara carosabilului, astfel încât circulația să nu fie afectată.

Date importante pentru drumuri și mediu

Rezultatele recensământului vor fi folosite pentru actualizarea bazelor de date tehnice și pentru fundamentarea proiectelor de infrastructură.

În plus, datele colectate vor ajuta la evaluarea impactului traficului asupra mediului, inclusiv la estimarea emisiilor poluante și la elaborarea unor strategii pentru îmbunătățirea calității aerului.

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