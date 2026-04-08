Guvernul înăsprește reglementările pentru importurile de produse second-hand

România va avea în curând una dintre cele mai dure reglementări pentru piața produselor second-hand. Persoanele fizice nu vor mai putea să aducă din străinătate câte mașini doresc şi sigur niciuna sub EURO 3. Autoritățile vor să impună reguli stricte și pentru haine, anvelope și mobilier, după ce în ultimii ani am devenit groapa de gunoi a Europei.

Nu va mai fi permisă vânzarea mașinilor sau a utilajelor agricole care au fost declarate cu „daună totală”, scoase din uz sau neeligibile pentru înmatriculare în țara de proveniență, conform noilor reguli.

Mai mult, nu vor putea fi comercializate autovehiculele cu normă de poluare mai mică de Euro 3. Iar o persoană va putea aduce în ţară cel mult două mașini la mâna a doua pe an.

„Dacă vorbim de persoane fizice, persoane care vin și declară că le folosesc pentru ele și aduc în țară zeci de mașini în fiecare an e clar că aia e o activitate paravan ilegală. Să interzicem să mai poată orice persoană fizică să vină să zică „am nevoie de 30 de mașini, eu, anul acesta second hand pe care să le aduc în țară. Nu, două mașini e mai mult decât suficient. Ce vrem noi e să oprim să mai intre deșeuri în țară sub eticheta falsă că ar fi produse second hand”, a declarat ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

Reguli stricte pentru produsele second-hand

Noua ordonanță impune reguli stricte pentru produsele second-hand. Înainte ca România să adere la Spațiul Schengen, punctele de frontieră au respins peste 20.000 de tone de deșeuri, majoritatea mascate în produse uzate. Din acestea, peste 5.000 de tone erau haine şi pantofi.

Hainele și încălțămintea vor trebui sortate, igienizate de firme autorizate și etichetate individual, spre deosebire de ce se întâmpla în prezent, când nu există control detaliat sau trasabilitate.

Pentru anvelope, vor fi impuse limite clare de vechime – maximum 10 ani pentru cele de vară și 6 ani pentru cele de iarnă, trebuie să fie fără defecte și cu inventar complet.

Și mobilierul second hand va trebui curățat, dezinfectat și însoțit de documente detaliate privind proveniența. În plus, regulile noi vor garanta că mobilierul second-hand este sigur pentru utilizare.

Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile consideră că proiectul „în forma actuală, ar bloca efectiv piața legitimă de second-hand din România prin cerințe imposibil de îndeplinit operațional”, iar „costurile suplimentare s-ar transfera direct în prețul final”.

