Vladimir Putin le cere oligarhilor donații pentru finanțarea Războiului din Ucraina

De Magda Dragu
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a solicitat oligarhilor să doneze bani pentru a susține finanțele publice, afectate de costurile tot mai ridicate ale războiului din Ucraina. Liderul de la Kremlin s-a întâlnit joi cu mai mulți oameni de afaceri, cărora le-a cerut sprijin financiar pentru continuarea războiul, anunță publicația The Bell, citată de Reuters.

Putin i-a anunțat pe oligarhi că Federația Rusă va continua războiul până când întreaga regiune Donbas va fi sub controlul Moscovei. 

Potrivit sursei citate, miliardarul Suleiman Kerimov, care ocupă și funcție de senator în parlamentul Rusiei, ar fi promis o contribuție de peste un miliard de dolari. 

Pe fondul prelungirii conflictului, economia Rusiei se confruntă cu presiuni tot mai mari, generate de scăderea veniturilor din exporturile de energie și de încetinirea activității economice. 

Cheltuielile pentru apărare au crescut semnificativ, bugetul militar al Kremlinului majorându-se cu 42% anul trecut, până la aproximativ 161 de miliarde de dolari. 

Ministrul Economiei, Maxim Reshetnikov, a declarat că Rusia analizează introducerea unei noi taxe pe profit în acest an, în cazul în care rubla continuă să se deprecieze.

De asemenea, în luna ianuarie, Kremlinul a majorat taxa pe valoarea adăugată (TVA) la 22%, măsură care vizează creșterea veniturilor bugetare cu aproximativ șapte miliarde de dolari în următorii trei ani, notează The Guardian.

În plus, surse citate anterior de Reuters indică faptul că autoritățile ruse iau în calcul o reducere de până la 10% a cheltuielilor bugetare considerate neesențiale. 

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

