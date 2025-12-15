Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a aruncat cu pietre în oameni și mașini. Traficul, blocat timp de două ore

O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după ce un bărbat s-a urcat pe acoperișul clădiri Gării de Nord, de unde a început să arunce cu pietre și bucăți de tencuială în oameni și mașini. Negociatorii poliției și jandarmii au dus muncă de convingere zeci de minute ca să-l calmeze și să-l aducă la sol.

Incidentul s-a petrecut duminică seară, în jurul orei 22.00. Bărbatul a reușit să se urce pe fațada Gării de Nord, în zona bulevardului Dinicu Golescu, și a aruncat cu pietre în trecători și în autoturismele care circulau pe lângă gară. O femeie a fost rănită ușor, iar două mașini au fost avariate.

În tot acest timp a amenințat că se aruncă de pe cădire. La fața locului au fost chemate echipele de intervenție, care au blocat bulevardul timp de peste două ore.

Pompieri, polițiști, mascați, jandarmi și cadre medicale au încercat mai bine de două ore să îl convingă pe individ să coboare de pe clădire. În cele din urmă, negociatorii au reușit să îl determine să coboare cu ajutorul unei autoscări.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanță. El este cunoscut de autorități și nu este la prima abatere de acest gen. Polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală.

