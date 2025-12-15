Fostul ministru Rodica Stănoiu va fi exhumată după ce Parchetul a deschis dosar de moarte suspectă. Procurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri pentru a se stabili circumstanțele în care a murit.

Rodica Stănoiu a murit la începutul acestei luni, la vârsta de 86 de ani. După 10 zile de la deces, procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspectă. Anchetatorii s-au autosesizat după ce în spațiul public au apărut declarații ale unor apropiați ai fostei ministre care pun sub semnul întrebării cauza morții.

Rodica Stănoiu va fi deshumată astăzii. Medicii legiști vor face autopsia, ca să se stabilească ce leziuni a avut pe corp și cum au fost cauzate.

Rodica Stănoiu a fost internată cu urme de lovituri pe corp

Decizia ar fi fost luată după ce anchetatorii au aflat că, înainte cu câteva zile de deces, Rodica Stănoiu a fost internată la Spitalul „Alexandru Obregia” din București, cu urme de lovituri pe corp. Aceasta a fost externată pe semnătura iubitului ei.

Niciun cadru medical nu a sesizat poliția, astfel încât anchetatorii iau în calcul și varianta unei căderi accidentale, având în vedere vârsta înaintată și starea de sănătate a fostului demnitar. Totuși, graba externării și faptul că Rodica Stănoiu a murit la scurt timp după aceea au stârnit controverse printre prieteni. Aceștia reclamă că nu a fost efectuată autopsia la momentul decesului și că fosta ministră a fost înhumată fără slujbă religioasă.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în guvernul Adrian Năstase, în perioada 2000–2004, și a avut trei mandate de senator. A rămas o figură controversată a scenei politice; în 2014, Înalta Curte a stabilit că a fost colaborator al Securității, între 1963 și 1987, sub pseudonimul Sanda.

Cui rămâne averea uriașă a Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu ar fi lăsat în urmă o avere impresionantă, respectiv conturi, bijuterii, vilă in Pipera, o altă vilă cu piscină pe litoral si în străinătate.

Fosta membră în Guvernul Năstase nu a avut copii, însă ar aveaavea doi nepoți. Abia după moartea sa ar fi ieșit la iveală relația discretă pe care o avea cu un bărbat mai tânăr cu 50 de ani.

Printre apropiații fostei demnitare se vorbeşte şi despre existența unui testament in care ar figura şi numele bărbatului.

