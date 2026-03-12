(VIDEO) Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Nicușor Dan l-a primit la Palatul Cotroceni

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, efectuează, azi, o vizită oficială în România, fiind primit la Palatul Cotroceni de omologul său, Nicușor Dan.

Pentru liderul de la Kiev aceasta este a doua vizită în România, după cea din octombrie 2023.

Discuții între cei doi președinți

Programul vizitei include o convorbire tête-à-tête între cei doi șefi de stat, urmată de discuții oficiale între delegațiile celor două țări.

Potrivit programului anunțat de administrația prezidențială, declarațiile comune de presă sunt programate la ora 15:00.

România și Ucraina devin parteneri strategici

În cadrul întâlnirii, cei doi lideri urmează să semneze documentele necesare pentru ca România și Ucraina să devină parteneri strategici, cel mai înalt nivel de colaborare între două state.

Parteneriatul va viza cooperarea în mai multe domenii, printre care:

cooperare militară și de securitate

relații economice și comerciale

drepturile minorităților

educație și colaborare instituțională

Negocieri începute în 2023

Potrivit unor surse oficiale, negocierile pentru acest parteneriat strategic au început încă din 2023, însă procesul a fost blocat o perioadă deoarece partea ucraineană nu acceptase inițial toate condițiile formulate de România.

În prezent, autoritățile de la Kiev ar fi acceptat cerințele părții române, ceea ce permite ridicarea relațiilor bilaterale la un nou nivel.

Vizita lui Volodimir Zelenski la București are loc într-un context regional tensionat și subliniază cooperarea tot mai strânsă dintre cele două state.

