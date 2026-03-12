Masoud Pezeshkian: Iranul cere despăgubiri și garanții internaționale pentru a pune capăt războiului

Președintele Iran, Masoud Pezeshkian, a prezentat public trei condiții pentru încheierea conflictului din regiune, potrivit CNN. Declarația, făcută miercuri seară pe rețeaua X, marchează prima dată când liderul iranian formulează explicit cerințe pentru oprirea războiului.

Cele trei condiții pentru încheierea conflictului

Potrivit lui Pezeshkian, singura cale pentru a opri războiul este îndeplinirea a trei condiții principale:

recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului,

plata unor despăgubiri pentru pagubele provocate de conflict,

garanții internaționale ferme care să prevină agresiuni viitoare.

„Singura modalitate de a pune capăt acestui război – declanșat de regimul sionist și de SUA – este recunoașterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor și garanții internaționale ferme împotriva viitoarelor agresiuni”, a scris președintele iranian.

Contacte diplomatice cu lideri regionali

În același mesaj, liderul de la Teheran a precizat că a discutat cu liderii din Rusia și Pakistan pentru a reafirma ceea ce a numit „angajamentul Iranului față de pace”.

Între timp, premierul pakistanez Shehbaz Sharif a efectuat joi o vizită scurtă în Arabia Saudită, potrivit biroului său, într-un moment în care tensiunile din regiune continuă să crească.

Conflictul continuă

Declarațiile liderului iranian vin în contextul în care Iranul a continuat să lanseze atacuri de represalii asupra unor ținte economice și militare din regiune.

Situația rămâne tensionată, iar comunitatea internațională încearcă să identifice soluții diplomatice pentru reducerea escaladării conflictului.

