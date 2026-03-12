Ilie Bolojan: Subvențiile pentru angajare, transformate într-o „suveică”. Mii de locuri de muncă subvenționate, concentrate la firme de pază

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că o analiză a programelor de sprijin pentru ocuparea forței de muncă a scos la iveală abuzuri și rezultate slabe, în special în cazul subvențiilor acordate angajatorilor pentru încadrarea persoanelor din categorii vulnerabile.

Potrivit datelor prezentate de șeful Guvernului, în anul 2025 statul a subvenționat angajarea a peste 13.200 de persoane, însă mai mult de jumătate dintre acestea au fost încadrate la firme de pază din câteva zone ale țării.

Cum funcționează schema de sprijin

Programul permite angajatorilor să primească 2.250 de lei lunar, timp de 12 luni, dacă angajează persoane care au dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, precum:

șomeri de peste șase luni,

persoane cu vârsta peste 45 de ani,

părinți care își cresc singuri copiii.

În schimb, companiile trebuie să mențină persoana angajată cel puțin 18 luni.

Majoritatea angajărilor, la firme de pază

Premierul a precizat că analiza a arătat o distribuție surprinzătoare a acestor locuri de muncă.

„În 2025 a fost subvenționată angajarea a peste 13.200 de persoane. În ce sectoare s-au făcut cele mai multe angajări? În construcții, în industrie? Nu. Mai mult de jumătate, adică 6.816 persoane, la firmele de pază”, a explicat Bolojan.

În plus, multe dintre aceste firme sunt concentrate în doar câteva zone ale țării: București și zona limitrofă, Gorj și Galați.

Mecanismul „suveică”

Verificările au indicat și existența unei practici prin care aceleași persoane erau subvenționate de mai multe ori.

Potrivit premierului, mecanismul funcționa astfel: o persoană era angajată, compania primea subvenția, iar după o perioadă contractul înceta prin demisie. Ulterior, aceeași persoană era angajată la o altă firmă care accesa din nou subvenția de la stat.

„Astfel se creează un mecanism prin care aceleași persoane sunt încadrate succesiv la diferite societăți, iar companiile accesează repetat subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj, fără să existe în realitate o integrare pe termen lung pe piața muncii”, a explicat premierul.

Guvernul pregătește schimbări

Șeful Executivului susține că neclaritățile din legislație au permis apariția acestor situații și că instituțiile responsabile nu au intervenit la timp.

„Nu mai putem continua să direcționăm bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a anunțat că a cerut Ministerul Muncii să identifice soluții și să propună măsuri pentru corectarea programului, astfel încât subvențiile să ajungă la angajatori care creează locuri de muncă reale.

Miza: încrederea în modul în care sunt cheltuiți banii publici

Chiar dacă impactul bugetar al schemei se ridică la zeci de milioane de lei, premierul spune că problema este mai profundă decât suma în sine.

„Este vorba despre reguli corecte și despre încrederea că banii publici sunt folosiți exact pentru scopul pentru care au fost alocați”, a subliniat acesta.

