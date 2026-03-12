Peste 11,28 milioane de lei pentru persoanele cu dizabilități din Dolj. Plățile încep pe 13 martie

Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj va vira, în perioada 13–19 martie 2026, fondurile necesare pentru plata beneficiilor de asistență socială destinate persoanelor cu dizabilități din județ.

Sumele sunt acordate beneficiarilor în baza Legea 448/2006, articolul 58.

Peste 34.000 de beneficiari în județ

Potrivit datelor transmise de instituție, suma totală care urmează să fie plătită depășește 11,28 milioane de lei, bani destinați unui număr de 34.157 de persoane cu dizabilități din județul Dolj.

Din totalul fondurilor:

peste 7,9 milioane de lei vor fi plătiți prin mandat poștal,

peste 3,37 milioane de lei vor fi virați direct în conturi bancare.

Când intră banii

Plățile vor fi realizate în două etape:

13 martie 2026 – vor fi efectuate plățile pentru beneficiarii care primesc drepturile în cont bancar,

începând cu 19 martie 2026 – vor fi făcute plățile pentru persoanele care au optat pentru mandat poștal.

Beneficiile de asistență socială sunt acordate lunar și reprezintă un sprijin financiar important pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora.

