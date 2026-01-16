Xi Jinping salută „schimbarea” relațiilor dintre China și Canada, în timpul vizitei premierului Mark Carney la Beijing

Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat că a avut loc o „schimbare” în relațiile dintre China și Canada, în contextul vizitei premierului canadian Mark Carney la Beijing. Este prima vizită de acest nivel după aproape un deceniu de relații tensionate între cele două state.

Mark Carney s-a întâlnit cu liderul chinez în capitala Chinei, în timp ce Ottawa și Beijingul încearcă să ajungă la un acord comercial și să relanseze dialogul bilateral, potrivit BBC. Cei doi lideri s-au mai întâlnit anterior la un summit internațional, în noiembrie anul trecut, moment despre care Xi Jinping spune că a marcat începutul acestei „schimbări”.

O vizită cu semnificație politică și economică

Oficiali din ambele tabere au descris vizita premierului canadian drept una „consecventă și istorică”, subliniind că aceasta reprezintă un pas important înainte, după ce relațiile dintre Canada și China au atins un punct critic în 2018, odată cu arestarea în Canada a unui oficial de rang înalt al companiei Huawei.

Mark Carney a sosit în China miercuri seară și s-a întâlnit, joi, cu premierul chinez Li Qiang, înaintea întrevederii cu Xi Jinping.

Încercare de „resetare” a relațiilor bilaterale

Potrivit analiștilor, vizita reprezintă o oportunitate pentru Canada de a restabili legături economice și de a identifica noi oportunități comerciale, în contextul eforturilor de a-și reduce dependența de Statele Unite, principalul său partener economic.

Colin Robertson, fost diplomat canadian și vicepreședinte al Institutului Canadian pentru Afaceri Globale, a declarat că vizita ar putea marca „o resetare” a relațiilor bilaterale.

„Va fi probabil o resetare a unei relații care va fi poate mai modestă ca ambiție decât în trecut, dar mult mai realistă în ceea ce privește ceea ce putem obține în mod rezonabil”, a spus Robertson.

Cooperare economică, dar cu limite clare

Mark Carney a catalogat anterior China drept cea mai mare amenințare la adresa securității naționale a Canadei. Potrivit lui Robertson, aceste afirmații nu sunt însă incompatibile cu dorința de a dezvolta relații economice.

„Poți intra cu ochii larg deschiși, dar poți face afaceri”, a afirmat acesta, adăugând că relația este „mai sănătoasă dacă ambele părți înțeleg de unde vin și care sunt liniile roșii”.

Premierul canadian a detaliat aceste limite într-un interviu acordat în decembrie postului Canadian Broadcasting Corporation, afirmând că există domenii în care cooperarea cu China nu este posibilă.

„În ceea ce privește inteligența artificială, mineralele critice și apărarea, unde amenințările la adresa securității sunt clare, nu am avea o relație profundă cu China în aceste sectoare”, a declarat Carney.

