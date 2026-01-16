APIA: Termen limită 30 ianuarie 2026 pentru depunerea deconturilor aferente eco-schemelor zootehnice

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) anunță că termenul-limită pentru depunerea deconturilor justificative aferente eco-schemelor din sectorul zootehnic, pentru Campania 2025, este 30 ianuarie 2026, inclusiv.

Potrivit instituției, solicitanții care, prin cererea de plată depusă la centrele APIA în Campania 2025, și-au asumat voluntar angajamente anuale au obligația de a depune deconturile justificative anuale sau semestriale, însoțite de documente care să ateste respectarea cerințelor specifice de bunăstare a animalelor.

În cazul în care deconturile nu sunt depuse în termenul prevăzut, solicitanții vor fi respinși de la plată, precizează APIA.

Eco-schemele zootehnice incluse

Eco-schemele acordate în sectorul zootehnic, pe baza cererilor de plată depuse pentru Campania 2025, sunt:

PD-07 – Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte;

– Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte; PD-08 – Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat;

– Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat; PD-27 – Creșterea nivelului de bunăstare a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști, în condiții optime de sustenabilitate.

Perioadă de adaptare pentru anumite categorii de fermieri

APIA reamintește că beneficiază de o perioadă de adaptare pentru efectivele aflate în producție în intervalul 1 ianuarie 2025 – data solicitării eco-schemei, în anul de cerere 2025:

solicitanții noi, respectiv fermierii care nu au depus decont justificativ pentru eco-schemele PD-07 și PD-08 în anii de angajament anteriori (2023 și 2024);

fermierii care solicită sprijinul PD-07.4, privind asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării animalelor și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră;

fermierii care solicită sprijinul PD-08.2, privind asigurarea condițiilor de confort sporit în zona de odihnă, în cazul utilizării saltelelor.

Fără sancțiuni în perioada de adaptare

Potrivit APIA, nerespectarea condițiilor superioare de bunăstare pentru efectivele aflate în producție în perioada de adaptare nu se sancționează, conform prevederilor Ordinului MADR nr. 268/2025, care reglementează sistemul de sancțiuni aplicabil intervențiilor și ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic, pentru cererile de plată începând cu anul de cerere 2025.

APIA precizează că rămâne alături de fermieri și recomandă respectarea termenelor pentru evitarea pierderii sprijinului financiar.

Citește și: CCR se reunește pentru a patra oară pe legea pensiilor magistraților