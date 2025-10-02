6.8 C
Craiova
joi, 2 octombrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăPoliticaEuropaPreşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

De Magda Dragu
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene
Preşedintele Nicuşor Dan participă la reuniunea Comunităţii Politice Europene

Preşedintele Nicuşor Dan participă, astăzi, la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene, care are loc la Copenhaga, Regatul Danemarcei, transmite Administraţia Prezidenţială.

Cu o zi înainte, șeful statului a fost prezent cu o zi înainte la reuniunea informală a Consiliului European. Pe agendă figurează conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene.

Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa

Joi, în cadrul Comunităţii Politice Europene, Nicuşor Dan va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă. Președintele României va avea mai multe întrevederi bilaterale. Miercuri, la Copenhaga, liderii statelor Uniunii Europene au luat parte la un Consiliu European informal, pentru a discuta despre modul în care poate fi consolidată apărarea comună a Europei, dar şi sprijinul pentru Ucraina, potrivit comunicatului Consiliului UE.

Reuniunea informală din capitala daneză a fost condusă de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi găzduită de şefa Guvernului danez, Mette Frederiksen.

Citește şi: Accident grav în care au fost implicate trei maşini, pe DN13

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA