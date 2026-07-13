Raluca Turcanu îi cere lui Sorin Grindeanu să demisioneze de la conducerea Camerei Deputaților

Deputata PNL Raluca Turcan i-a cerut luni liderului PSD Sorin Grindeanu să demisioneze din funcția de președinte al Camerei Deputaților, în contextul în care acesta susține că PSD este în Opoziție. Întrebat despre o eventuală demisie, luni, după negocieri, Grindeanu a răspuns că „nu se ține de funcție” ca Ilie Bolojan.

„Sorin Grindeanu spune că PSD este în opoziție. Aceasta este o gogonată și mai mare decât cele cu care ne-a obișnuit Marcel Ciolacu”, a scris deputata liberală.

Potrivit acesteia, deși unii miniștri, secretari de stat și prefecți și-au prezentat demisiile, PSD ar continua să controleze prin reprezentanții săi structuri importante ale statului.”, a scris Turcan pe facebook.

Aceasta precizează că sunt „mii de membri PSD din eșaloanele doi și trei” care se află în structurile deconcentrate ale statului și în companiile de stat.

„Sorin Grindeanu nici măcar nu își pune problema să își dea demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților, deși, în mod firesc, nu poți pretinde că ești în opoziție și, în același timp, să conduci Camera Deputaților”, a transmis Raluca Turcan.

PSD amenință că nu va vota proiectele de lege pentru PNRR

Reacția vine în contextul disputelor politice generate de poziționarea PSD față de Guvernul condus de Ilie Bolojan, după ce social-democrații au anunțat că vor trece în opoziție și că nu garantează că vor vota proiectele de lege pentru PNRR.

Întrebat de jurnaliști, luni, despre o posibilă demisie de la Cameră, Grindeanu a răspuns: „În această postură am ajuns fiind președintele celui mai mare partid din Parlament. Vrea cineva să mă schimbe? Dacă mă schimbă, n-o să stau legat de scaun ca Bolojan“.

Citește și: Jandarmii craioveni au efectuat 26 de misiuni în weekend