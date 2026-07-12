Zelenski și Netanyahu îi aduc un omagiu regretatului senator american Lindsey Graham

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu i-au adus duminică un omagiu veteranului senator american Lindsey Graham, în urma decesului său subit, la vârsta de 71 de ani, informează dpa.

Zelenski l-a descris pe senatorul republicanu din Carolina de Sud drept ‘un adevărat apărător al libertății’, unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei la Washington de când Rusia și-a lansat invazia în 2022.

‘A vizitat Ucraina de zece ori în anii invaziei pe scară largă a Rusiei și a fost aici alături de oamenii noștri când era cea mai mare nevoie’, a scris Zelenski pe X, adăugând că cei doi s-au întâlnit de două ori în ultima săptămână.

Volodimir Zelenski a afirmat că Lindsey Graham a lucrat la inițiative menite să aducă pacea mai aproape, inclusiv sancțiuni mai severe împotriva Rusiei, și a lăudat eforturile acestuia de a obține sprijin bipartizan pentru Ucraina în cadrul Congresului SUA.

‘America și lumea au pierdut un lider hotărât’, a scris Zelenski, transmițând condoleanțe familiei lui Graham.

Netanyahu i-a adus, de asemenea, un omagiu pe X, descriindu-l pe Graham drept unul dintre cei mai apropiați prieteni ai Israelului din Senatul SUA.

‘Lindsey a înțeles că securitatea Israelului și a Americii sunt indisolubil legate. Și-a dedicat viața apărării Americii, consolidării alianței noastre și susținerii lumii libere. Israelul a pierdut unul dintre cei mai mari prieteni ai săi. America a pierdut un mare patriot. Eu am pierdut un prieten drag’, a scris premierul israelian.

Citește și: Nicușor Dan convoacă luni o nouă rundă de negocieri cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR





