Ilie Bolojan: PSD a încercat să fie la decizie, dar să fugă de răspundere

Președintele PNL Ilie Bolojan le-a transmis liberalilor, în ședința de luni a conducerii partidului, că strategia PSD din ultimele luni a vizat delimitarea de deciziile guvernării și pregătirea terenului pentru alegerile din 2028, inclusiv prin conturarea unui „PNL arondat sau afiliat” care să asigure social-democraților o majoritate confortabilă, potrivit surselor Digi24.ro.

Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliție, despre măsurile economice adoptate și despre calculele politice care, în opinia sa, au stat la baza repoziționării PSD.

Reamintim că PSD a votat, luni într-un eveniment care a avut loc la Parlament și a fost numit „Momentul Adevărului”, să-i retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. „Trebuie să plece acasă ”, a declarat Sorin Grindeanu.

Bolojan: PSD a încercat să fie la decizie, dar să fugă de răspundere

Premierul a explicat că relația din coaliție a funcționat inițial „acceptabil”, însă situația s-a schimbat din toamnă. „În primele luni, coaliția a funcționat acceptabil. (…) Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate”, a spus premierul.

Bolojan a susținut că această strategie s-a accentuat spre finalul anului și că social-democrații au încercat să își recupereze electoratul pierdut. „Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%”, a mai spus el.

Acesta le-a transmis liberalilor că Executivul a mers mai departe cu măsurile necesare pentru corectarea deficitului. „Am zis hai să ne facem că nu vedem, e important să adoptăm proiectele pentru că nu poți corecta un deficit decât cu două măsuri: creșteri venituri, scăderi cheltuieli”, a adăugat el.

„Toate deciziile au fost luate de comun acord”

Liderul PNL a respins acuzațiile potrivit cărora unele măsuri ar fi fost impuse unilateral de liberali. „Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut (…) În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte”, a mai spus Bolojan. El a subliniat că inclusiv deciziile sensibile au fost asumate împreună în coaliție. „Toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție. Această strategie de a declara în aceste zile (…) că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat”, a subliniat acesta.

Strategia pentru 2028: „PSD are nevoie de un PNL arondat”

Ilie Bolojan a vorbit deschis despre miza politică pe termen mediu, indicând că actualele tensiuni sunt legate de proiecțiile pentru 2028. „A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care are legătură cu 2028”, a adăugat președintele PNL. Potrivit acestuia, primul test îl vor reprezenta alegerile locale. „PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic”, a mai afirmat el.

Bolojan a catalogat un astfel de scenariu drept inacceptabil pentru liberali: „Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare”.

Ciprian Ciucu: Prefer să fiu partid major decât brelocul PSD

În aceeași ședință, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a avut un discurs critic la adresa partenerilor de coaliție, potrivit surselor Digi24.ro.

„PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și pe noi ne paște acest pericol”, a precizat primarul Capitalei. Ciucu a avertizat că PNL riscă să devină partid secundar dacă acceptă actuala dinamică politică.

„Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD”, a mai spus liberalul. El a susținut că partidul a evitat un scor și mai slab la ultimele alegeri doar datorită mobilizării liderului PNL, Ilie Bolojan.

„Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR”, a completat edilul general. În final, Ciucu a prezentat o alternativă clară pentru viitorul partidului: „Lucrurile sunt foarte clare. Două opțiuni: de a ne regăsi drumul de liberali sau a accepta rolul de al doilea partid”.

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