Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Chișinău cu președintele Maia Sandu și primul ministru Dorin Recean

Premierul Ilie Bolojan a mers sâmbătă în Republica Moldova, în prima sa vizită externă de când a preluat fotoliul de la Palatul Victoria. A fost primit, la Chișinău, de omologul său, Dorin Recean. Șeful Guvernului României s-a întâlnit, la Chișinău, și cu președinta Maia Sandu.

Cei doi premieri au discutat, despre continuarea proiectelor comune, din energie, infrastructură și punctele de trecere a frontierei.

Au participat împreună și la Festivalul „Tezaur Național”, unde au fost întâmpinați cu pâine și sare. Șeful Guvernului României s-a întâlnit, la Chișinău, și cu președinta Maia Sandu, pe care a asigurat-o că România va continua să sprijine Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Parcursul european al Republicii Moldova şi contracararea interferenţelor străine care destabilizează acest proces au reprezentat punctul central al discuţiilor purtate de către premierul Ilie Bolojan cu preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în timpul vizitei la Chişinău a şefului Executivului român.

Cei doi înalţi demnitari au mai discutat despre extinderea cooperării bilaterale în domenii cheie, precum infrastructură, energie şi proiecte de dezvoltare transfrontalieră. Printre priorităţi se află extinderea interconectărilor energetice, modernizarea reţelelor de transport şi investiţii comune care să aducă beneficii directe cetăţenilor de pe ambele maluri ale Prutului.

România, principalul partener extern al Republicii Moldova

Prim-ministrul a subliniat că determinarea preşedintelui Maia Sandu şi sprijinul constant al României oferă stabilitate şi încredere cetăţenilor.

Potrivit premierului, România va continua să fie un puternic susţinător al Chişinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană, sprijinind atât reformele interne, cât şi proiectele care consolidează securitatea regională şi care apropie Republica Moldova de standardele europene.

Guvernul României îşi reafirmă angajamentul de a lucra împreună cu autorităţile de la Chişinău pentru a transforma parteneriatul strategic într-un motor de dezvoltare şi integrare europeană.

La rândul său, Maia Sandu a subliniat importanţa unui efort comun pentru a contracara interferenţele străine care încearcă să submineze democraţiile ambelor ţări, apreciind că România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova.

„Peste o treime din exporturile noastre sunt orientate spre piaţa românească, iar economiile celor două state sunt tot mai interconectate: aproximativ 1.700 de companii româneşti activează în Republica Moldova, în timp ce peste 8.000 de companii cu capital moldovenesc operează în România, generând o cifră de afaceri de peste trei miliarde de euro şi susţinând peste 20.000 de locuri de muncă”, se arată într-un comunicat de presă al Preşedinţiei Republicii Moldova.

