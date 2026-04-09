Vâlcea: Incendiu la o casă din Muereasca: proprietar rănit ușor, intervenție rapidă a pompierilor

Un incendiu a izbucnit în cursul nopții la o locuință din Muereasca, pompierii militari intervenind rapid pentru stingerea flăcărilor și salvarea proprietarului, care a suferit răni ușoare.

În cursul nopții, pompierii din cadrul Detașamentul de Pompieri Râmnicu Vâlcea au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din Muereasca.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD.

Situația incendiului

Echipajele operative au constatat că incendiul se manifesta la coșul de fum și la acoperișul casei, în proximitatea acestuia.

Flăcările au fost localizate și lichidate rapid, limitând pagubele materiale.

Proprietarul a suferit o plagă la nivelul membrului superior stâng. Victima a fost transportată la UPU Vâlcea de ambulanța SMURD, fiind conștient și cooperant.

Autoritățile reamintesc importanța verificării coșurilor de fum și respectării normelor de siguranță pentru prevenirea incendiilor la locuințe.

