(VIDEO) Doi bărbați din Caracal, reținuți pentru uciderea unui câine legat de un copac

Caz revoltător în județul Caracal, unde doi bărbați sunt cercetați pentru uciderea unui animal. Polițiștii au intervenit după un apel la 112, iar ancheta a dus la reținerea suspecților.

Totul a început pe 15 martie, când polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Olt au fost sesizați prin 112 despre un câine mort, aflat în afara municipiului Caracal.

La fața locului, polițiștii au descoperit animalul legat de un copac, pe marginea drumului.

Ancheta poliției: doi suspecți identificați

Cazul a fost preluat de Biroul pentru Protecția Animalelor, iar în urma investigațiilor au fost identificați doi suspecți:

un bărbat de 58 de ani

un tânăr de 24 de ani

Ambii sunt din Caracal și sunt acuzați de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Reținuți și plasați sub control judiciar

Sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal, cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ulterior, Judecătoria Caracal a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Infracțiuni grave împotriva animalelor

Fapta este încadrată la infracțiunea de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, una dintre cele mai grave infracțiuni prevăzute de legislația privind protecția animalelor din România.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Concluzie: toleranță zero pentru cruzimea față de animale

Cazul din Caracal atrage din nou atenția asupra fenomenului cruzimii față de animale și asupra necesității aplicării ferme a legii.

IPJ Olt transmite că astfel de fapte nu vor rămâne nepedepsite.

