Campania „Sărbători în Siguranță” 2026: recomandări esențiale ale polițiștilor din Dolj pentru Paște fără incidente

În perioada 29 martie – 13 aprilie 2026, la nivel național se desfășoară campania „Sărbători în Siguranță”, menită să prevină infracțiunile și incidentele în perioada sărbătorilor pascale.

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj sunt mobilizați în teren pentru menținerea ordinii publice, mai ales în zonele aglomerate precum piețe, târguri și parcuri.

În această perioadă, polițiștii acționează permanent pentru prevenirea:

furturilor și infracțiunilor contra patrimoniului,

victimizării minorilor,

faptelor antisociale în zone aglomerate.

Scopul este clar: sărbători liniștite și fără incidente pentru toți cetățenii.

Recomandări generale: mici gesturi care fac diferența

Autoritățile recomandă:

păstrarea calmului în aglomerație,

respect față de cei din jur,

evitarea reacțiilor impulsive,

solicitarea ajutorului atunci când este nevoie.

Pentru copii și părinți: prevenirea situațiilor de risc

Pentru siguranța celor mici:

stabiliți un punct de întâlnire în caz de separare,

învățați copiii să ceară ajutor polițiștilor,

faceți o fotografie recentă înainte de a pleca de acasă.

Atenție pentru persoanele vârstnice

Seniorii sunt mai vulnerabili în fața infractorilor. Recomandări:

nu deschideți ușa necunoscuților,

păstrați legătura cu familia și vecinii,

sunați la 112 dacă vă simțiți în pericol.

La slujbe și în locuri aglomerate

Pentru evitarea incidentelor:

evitați îmbulzeala,

aveți grijă la lumânările aprinse,

țineți copiii aproape,

protejați bunurile personale și telefoanele.

La cumpărături: cum evitați furturile și înșelătoriile

Poliția recomandă:

atenție la buzunare și genți,

cumpărături doar din locuri autorizate,

verificarea produselor și a termenului de valabilitate,

evitarea ofertelor suspecte.

Cumpărături online în siguranță

Pentru a evita fraudele:

folosiți doar site-uri sigure,

protejați datele personale,

verificați autenticitatea ofertelor.

Siguranța locuinței în perioada sărbătorilor

Pentru prevenirea furturilor:

încuiați ușile și ferestrele,

nu anunțați plecările pe rețele sociale,

rugați un vecin să verifice locuința,

nu deschideți ușa necunoscuților.

Protejarea bunurilor personale

purtați geanta în față în aglomerație,

evitați expunerea banilor și telefonului,

folosiți portofele cu protecție RFID.

Pentru tineri: distracție fără riscuri

evitați anturajele periculoase

nu aveți încredere în „oferte” suspecte

aveți grijă de prieteni

Respect și toleranță în comunitate

respectați tradițiile și credințele

evitați conflictele și mesajele de ură

promovați un comportament civilizat

Concluzie: sărbătorile liniștite țin de fiecare dintre noi

Campania „Sărbători în Siguranță” reamintește că prevenția este cheia unor sărbători fără incidente.

Cu responsabilitate și atenție, fiecare dintre noi poate contribui la siguranța comunității.

Citește și: Ben Roberts-Smith, cel mai decorat soldat australian, acuzat de crime de război: un caz fără precedent