Campania „Sărbători în Siguranță” 2026: recomandări esențiale ale polițiștilor din Dolj pentru Paște fără incidente

În perioada 29 martie – 13 aprilie 2026, la nivel național se desfășoară campania „Sărbători în Siguranță”, menită să prevină infracțiunile și incidentele în perioada sărbătorilor pascale.
Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj sunt mobilizați în teren pentru menținerea ordinii publice, mai ales în zonele aglomerate precum piețe, târguri și parcuri.
În această perioadă, polițiștii acționează permanent pentru prevenirea:
- furturilor și infracțiunilor contra patrimoniului,
- victimizării minorilor,
- faptelor antisociale în zone aglomerate.
Scopul este clar: sărbători liniștite și fără incidente pentru toți cetățenii.
Recomandări generale: mici gesturi care fac diferența
Autoritățile recomandă:
- păstrarea calmului în aglomerație,
- respect față de cei din jur,
- evitarea reacțiilor impulsive,
- solicitarea ajutorului atunci când este nevoie.
Pentru copii și părinți: prevenirea situațiilor de risc
Pentru siguranța celor mici:
- stabiliți un punct de întâlnire în caz de separare,
- învățați copiii să ceară ajutor polițiștilor,
- faceți o fotografie recentă înainte de a pleca de acasă.
Atenție pentru persoanele vârstnice
Seniorii sunt mai vulnerabili în fața infractorilor. Recomandări:
- nu deschideți ușa necunoscuților,
- păstrați legătura cu familia și vecinii,
- sunați la 112 dacă vă simțiți în pericol.
La slujbe și în locuri aglomerate
Pentru evitarea incidentelor:
- evitați îmbulzeala,
- aveți grijă la lumânările aprinse,
- țineți copiii aproape,
- protejați bunurile personale și telefoanele.
La cumpărături: cum evitați furturile și înșelătoriile
Poliția recomandă:
- atenție la buzunare și genți,
- cumpărături doar din locuri autorizate,
- verificarea produselor și a termenului de valabilitate,
- evitarea ofertelor suspecte.
Cumpărături online în siguranță
Pentru a evita fraudele:
- folosiți doar site-uri sigure,
- protejați datele personale,
- verificați autenticitatea ofertelor.
Siguranța locuinței în perioada sărbătorilor
Pentru prevenirea furturilor:
- încuiați ușile și ferestrele,
- nu anunțați plecările pe rețele sociale,
- rugați un vecin să verifice locuința,
- nu deschideți ușa necunoscuților.
Protejarea bunurilor personale
- purtați geanta în față în aglomerație,
- evitați expunerea banilor și telefonului,
- folosiți portofele cu protecție RFID.
Pentru tineri: distracție fără riscuri
- evitați anturajele periculoase
- nu aveți încredere în „oferte” suspecte
- aveți grijă de prieteni
Respect și toleranță în comunitate
- respectați tradițiile și credințele
- evitați conflictele și mesajele de ură
- promovați un comportament civilizat
Concluzie: sărbătorile liniștite țin de fiecare dintre noi
Campania „Sărbători în Siguranță” reamintește că prevenția este cheia unor sărbători fără incidente.
Cu responsabilitate și atenție, fiecare dintre noi poate contribui la siguranța comunității.
