Ben Roberts-Smith, cel mai decorat soldat australian, acuzat de crime de război: un caz fără precedent

Un moment istoric zguduie Australia. Ben Roberts-Smith, considerat erou național și cel mai decorat soldat în viață al țării, a fost pus sub acuzare pentru crime de război. Cazul său deschide o dezbatere profundă despre conduita militară și valorile naționale, potrivit BBC.

Acuzații grave: crime de război în Afganistan

Ben Roberts-Smith, fost membru al forțelor speciale Serviciul Aerian Special (SAS), a fost acuzat de cinci capete de acuzare pentru omor, legate de presupuse crime de război comise în Afganistan.

Fostul militar neagă toate acuzațiile și susține că acestea sunt fabricate de colegi „răutăcioși și geloși”.

De la erou național la inculpat

Decorat cu Victoria Cross, Roberts-Smith a fost mult timp simbolul curajului militar australian.

Roberts-Smith a întâlnit-o pe regretata regină Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham în 2011, la câteva luni după ce a primit Crucea Victoria

După retragerea din Forțele de Apărare Australiene în 2013, a devenit o figură publică proeminentă, cu apariții în media și funcții în mediul de afaceri.

Procesul de defăimare care a schimbat totul

În 2018, mai multe publicații au dezvăluit acuzații grave împotriva sa. Roberts-Smith a intentat un proces de defăimare, considerat „procesul secolului” în Australia.

În 2023, Curtea Federală a Australiei a decis că acuzațiile privind uciderea ilegală a unor prizonieri afgani sunt „în mare parte adevărate”, verdict confirmat ulterior în apel.

O anchetă dificilă și de lungă durată

Cazul penal vine după ani de investigații, declanșate de Raportul Brereton, care a identificat dovezi credibile privind uciderea ilegală a 39 de persoane de către trupe australiene.

Ancheta este îngreunată de:

lipsa accesului la locurile faptelor din Afganistan,

lipsa probelor fizice directe,

dificultatea obținerii mărturiilor.

Un proces „fără precedent” la nivel global

Experții spun că urmărirea penală a unui soldat atât de decorat este un caz extrem de rar.

Potrivit specialiștilor, este posibil ca Ben Roberts-Smith să fie primul beneficiar al unei distincții de acest nivel acuzat de crime de război.

Provocări majore pentru justiție

Procesul va fi extrem de complex:

faptele sunt vechi și greu de probat

martorii sunt greu de protejat sau localizat

cazul este deja intens mediatizat

Potrivit experților, judecata ar putea dura ani de zile.

Un test pentru identitatea națională a Australiei

Cazul ridică întrebări serioase despre imaginea armatei australiene și despre valorile „spiritului Anzac”, asociate cu onoare și corectitudine.

În timp ce unii lideri, precum Tony Abbott, își exprimă sprijinul pentru soldați, alții consideră că ancheta este necesară pentru a apăra statul de drept.

Concluzie: un moment definitoriu pentru Australia

Procesul lui Ben Roberts-Smith nu este doar un caz penal, ci un test major pentru Australia.

Rezultatul ar putea redefini modul în care țara își privește armata, eroii și responsabilitatea în conflictele internaționale.

Citește și: Moartea unui cercetător chinez în SUA, după interogatorii „ostile”, stârnește reacții dure la Beijing





