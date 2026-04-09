Moartea unui cercetător chinez în SUA, după interogatorii „ostile”, stârnește reacții dure la Beijing

Un nou incident tensionează relațiile dintre Statele Unite ale Americii și China, după moartea unui cercetător chinez în domeniul semiconductorilor. Cazul, asociat cu presupuse interogatorii „ostile”, a provocat reacții puternice din partea autorităților de la Beijing.

Cazul Danhao Wang: moarte suspectă după interogatoriu

Presa americană l-a identificat pe cercetător ca fiind Danhao Wang, afiliat la Universitatea din Michigan, potrivit BBC.

Potrivit CBS News, acesta a murit la scurt timp după ce a fost audiat de anchetatori federali. Universitatea a confirmat că investighează cazul ca posibil act de autovătămare, după ce cercetătorul a căzut de pe o clădire din campus, pe 19 martie.

China cere explicații și o anchetă completă

Reacția oficială a venit rapid din partea Beijingului. Liu Pengyu, purtător de cuvânt al ambasadei chineze, a declarat că autoritățile sunt „profund afectate” de incident.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe al Chinei a acuzat că interogatoriile „ostile” ale autorităților americane au încălcat drepturile cetățenilor chinezi și au afectat relațiile bilaterale.

Purtătoarea de cuvânt Mao Ning a cerut o „anchetă completă” și o explicație oficială pentru familie și autoritățile chineze.

Un climat tot mai tensionat pentru studenții chinezi

Cazul scoate în evidență presiunile cu care se confruntă cercetătorii și studenții chinezi în Statele Unite ale Americii.

În ultimii ani, Washingtonul a intensificat controalele asupra acestora, invocând riscuri de securitate națională, în special în domenii sensibile precum tehnologia semiconductorilor.

Un precedent controversat

Moartea lui Danhao Wang nu este un caz izolat.

În 2024, neurocercetătoarea sino-americană Jane Wu, de la Universitatea Northwestern, s-a sinucis, iar familia a acuzat instituția că a supus-o unui tratament incorect în timpul unei anchete federale legate de China.

Politici dure privind studenții chinezi

În timpul primului mandat al lui Donald Trump, SUA au introdus restricții severe privind vizele pentru studenții și cercetătorii chinezi suspectați de legături militare.

Ulterior, administrația americană a oscilat între restricții și relaxări, eliberând sute de mii de vize în contextul negocierilor comerciale cu Beijingul.

Concluzie: un caz care amplifică tensiunile globale

Moartea cercetătorului chinez riscă să devină un nou punct de conflict între Statele Unite ale Americii și China.

Într-un climat deja tensionat, cazul ridică semne de întrebare privind siguranța și tratamentul cetățenilor chinezi în SUA, dar și viitorul colaborării academice dintre cele două puteri.

