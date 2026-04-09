Donald Trump amenință Iranul: trupele SUA rămân în regiune până la respectarea „acordului real”

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează din nou, după ce Donald Trump a anunțat că Statele Unite ale Americii își vor menține forțele militare în apropierea Iran până când vor fi respectate condițiile unui „acord real”. Declarațiile vin în contextul unui armistițiu fragil și al unor divergențe majore între Washington și Teheran.

Trump: „Dacă nu respectă acordul, urmează atacuri fără precedent”

Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump a transmis un avertisment dur către Iran.

Liderul american a declarat că toate forțele SUA vor rămâne „pe loc” până când vor fi îndeplinite două condiții esențiale:

renunțarea completă la armele nucleare,

menținerea deschisă și sigură a Strâmtoarea Ormuz.

Trump a avertizat că, în caz contrar, „începe împușcăturile”, sugerând o escaladare militară majoră, potrivit BBC.

Acordul SUA-Iran, disputat de ambele părți

Deși Donald Trump susține că termenii „acordului real” au fost stabiliți „cu mult timp în urmă”, versiunea Iran diferă semnificativ.

Potrivit informațiilor apărute:

Teheranul cere ridicarea sancțiunilor,

include condiții privind conflictele din Liban, Irak și Yemen,

dorește control asupra Strâmtorii Ormuz

Aceste diferențe arată că armistițiul de două săptămâni este extrem de fragil.

Conflictul se extinde: Liban și Israel, în centrul tensiunilor

Situația din regiune rămâne explozivă. Gruparea Hezbollah a lansat rachete asupra Israel, după atacuri israeliene în Liban soldate cu sute de victime.

În paralel, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice a amenințat cu un răspuns dur dacă atacurile continuă.

Prețul petrolului crește pe fondul crizei

Tensiunile geopolitice au impact direct asupra piețelor energetice.

Petrolul Brent a crescut cu 2,2%, ajungând la aproape 97 de dolari/baril,

West Texas Intermediate a urcat cu 2,8%.

Creșterile vin după scăderi inițiale generate de anunțul armistițiului, dar incertitudinea continuă să domine piața.

ONU avertizează: risc major pentru încetarea focului. Tensiuni și în NATO

António Guterres, secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, a atras atenția că luptele din Liban reprezintă un „risc grav” pentru menținerea armistițiului.

În paralel, Donald Trump continuă criticile la adresa NATO, afirmând că alianța „nu a fost acolo” când SUA aveau nevoie.

Mark Rutte a descris discuțiile cu liderul american drept „franci”, semn al unor divergențe persistente.

Concluzie: un armistițiu fragil și riscul unei escaladări majore

Deși există un acord temporar între Statele Unite ale Americii și Iran, diferențele majore privind termenii acestuia și violențele continue din regiune pun sub semnul întrebării stabilitatea.

Declarațiile lui Trump indică faptul că o nouă escaladare militară rămâne un scenariu posibil.

