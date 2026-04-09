Donald Trump atacă NATO după întâlnirea cu Mark Rutte: „Nu au fost acolo când aveam nevoie”

Relațiile dintre Statele Unite ale Americii și NATO devin tot mai tensionate, după ce Donald Trump a lansat critici dure la adresa alianței, în urma unei întâlniri cu Mark Rutte. Declarațiile vin în contextul războiului din Iran și al nemulțumirilor legate de sprijinul oferit de aliați. Mark Rutte a descris discuțiile drept „foarte sincere”.

Trump atacă frontal NATO: „Au eșuat”

Într-un mesaj publicat pe Truth Social, președintele american a acuzat NATO că nu a sprijinit Statele Unite în conflictul cu Iranul.

„NATO NU A FOST ACOLO CÂND AM AVUT NEVOIE DE EI”, a transmis Trump, sugerând că nici pe viitor nu se poate baza pe alianță.

Mai mult, Casa Albă a reiterat poziția dură, prin purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt, care a declarat că NATO „a fost testată și a eșuat”.

Rutte: „O discuție deschisă, dar nuanțată”

De cealaltă parte, Mark Rutte a încercat să tempereze situația. Într-un interviu pentru CNN, acesta a descris întâlnirea ca fiind „foarte sinceră” și „foarte deschisă”.

Șeful NATO a subliniat că multe state europene au contribuit totuși la eforturile militare, oferind sprijin logistic, baze și acces aerian.

„Este o imagine nuanțată”, a explicat Rutte.

Amenințări privind retragerea SUA din NATO

Înaintea întâlnirii, Trump a readus în discuție posibilitatea ca SUA să părăsească NATO, pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa de sprijin în redeschiderea Strâmtorii Hormuz.

Președintele american consideră că aliații nu contribuie suficient, deși beneficiază de protecția și finanțarea SUA.

Războiul din Iran amplifică tensiunile

Conflictul din Iran a accentuat ruptura dintre Washington și aliații săi. Trump consideră că NATO nu a susținut suficient Operațiunea „Epic Fury”, în timp ce liderii europeni susțin că au oferit sprijin indirect.

În același timp, Rutte a afirmat că majoritatea statelor membre nu consideră acțiunile împotriva Iranului ca fiind ilegale.

Groenlanda, un nou motiv de conflict

Pe lângă tensiunile militare, Trump a readus în discuție și disputa legată de Groenlanda, criticând dur modul în care este administrată.

Mesajul său sugerează că frustrările față de aliați merg dincolo de contextul militar.

Poate SUA să iasă din NATO?

Deși Trump a amenințat în repetate rânduri cu retragerea, legislația americană adoptată în 2023 limitează această posibilitate.

Un președinte nu poate ieși unilateral din NATO fără aprobarea Congresului sau a unei majorități de două treimi din Senat, potrivit BBC.

Relația dintre SUA și NATO pare mai fragilă ca niciodată. Declarațiile dure ale lui Trump și contextul geopolitic tensionat ridică semne de întrebare serioase despre viitorul alianței.

