Carnea de miel, un lux pentru mulţi craioveni: Luăm miel la Paştele Cailor

Paştele din acest an este umbrit de neajunsuri. Oamenii abia îşi mai pot chibzui banii pentru a putea acoperi cheltuielile lunare, iar sărbătorile sunt acum mai mult motiv de îngrijorare, decât de bucurie. Asta pentru că bugetul a devenit din ce în ce mai mic, iar oamenii trebuie să renunţe la anumite plăceri culinare specifice Paştelui. Carnea de miel este, de departe, alimentul pe care nu mulţi şi-l vor permite. La Craiova, anul acesta există şi dezavantajul că nu s-a mai deschis un punct de sacrificare a mieilor. Astfel, oamenii sunt nevoiţi să se îndrepte către piaţă sau hipermaketuri, unde preţurile sunt mai mari.

Mielul, tăiat de pe listă de mulţi oameni

Paştele vine cu lipsuri financiare însemnate pentru unii oameni. Mulţi s-au văzut nevoiţi să şteargă de pe listă anumite alimente care, în alţi ani de Paşte, nu ar fi lipsit de pe masă. „Ce să mai cumpărăm carne de miel? Cum să dau 50-60 de lei pe kilogramul de miel cu tot cu oase? Dau 200 de lei să fac o friptură? Mă lipsesc! De unde să dau atâţia bani când pensia e mică, iar noi abia ne mai descurcăm cu dările? Luăm miel…la Paştele Cailor!“, a spus un bătrân care se afla la cumpărături într-un supermarket din Craiova.

Un alt bărbat se uita lung la preţuri şi a spus că, cel mai probabil, şi el va renunţa la carnea de miel în acest an. „Nu îmi permit să dau atâţia bani pe carnea de miel, e prea scumpă. Mai bine cumpăr carne de porc, am văzut că e la ofertă şi îmi iau gândul de la miel. Mi se pare exagerat preţul“, a spus acesta.

Există însă şi oameni care fac efortul de a cumpăra carne de miel. „Am luat un sfert de miel, are chiar 3 kilograme şi preţul de 160 de lei. E scump, într-adevăr, dar noi niciodată nu am rămas fără carne de miel de Paşte, ne place mult! Din păcate, nu am mai găsit în Piaţa Chiriac. Ştiu că în alţi ani de acolo mai cumpăram şi era mai ieftină“, ne-a spus o femeie care tocmai cumpărase carne de miel din supermarket.

Piaţa Centrală, furnicarul comercial al oraşului

Piaţa Centrală din Craiova este, de departe, cel mai căutat punct comercial din oraş. De sărbători, în mod special, oamenii roiesc printre tarabe şi în magazinele din incinta pieţei. De la primele ore ale dimineţii, piaţa devine aproape neîncăpătoare. Oamenii spun că aleg să vină aici pentru preţurile mai bune, dar şi pentru că găsesc tot ce au nevoie.

„Vin la piaţă că mi se pare totul mai ieftin decât la supermarket şi îmi place să cumpăr şi de la oamenii de la ţară, am mai multe încredere în ei şi îmi plac mai mult produsele lor. Şi trebuie să recunosc că îmi şi place atmosfera de aici, chiar dacă mulţi fug de aglomeraţie, în general. În legătură cu cumpărăturile de Paşte, anul acesta vom fi puţin mai cumpătaţi, pentru că, în ultimul timp, ne-au cam îngreunat facturile, preţurile au crescut, aşa că ne vom limita la ce ne permitem. Dar trebuie să vă spun încă ceva: eu vin des la piaţă şi observ mereu că odată cu sărbătorile, comercianţii de aici cam măresc şi ei preţurile. Dacă veniţi după Paşte, veţi vedea că preţurile vor fi mai scăzute“, ne-a spus o femeie care îşi făcea cumpărăturile în Piaţa Centrală.

Mielul din piaţă, mai scump ca cel din hipermarket

Chiar dacă multe alimente sunt mai ieftine în piaţă decât în hipermarket, carnea de miel este la polul opus, fiindcă marile magazine oferă, în aceste zile, preţuri reduse. În hala de carne din Piaţa Centrală a Craiovei cel mai mic preţ la carnea de miel este 45 de lei, dar puţini vânzători au acest preţ. Cei mai mulţi vânzători aveau preţul de 50 de lei pe kilogramul de carne.

Ca o comparaţie, Lidl vindea miercuri sfertul de miel cu 53 kilogramul, iar cu cardul de fidelitate avea o reducere specială pentru clienţi, care puteau cumpăra kilogramul de miel cu 40 de lei. Acelaşi preţ era şi în Kaufland, dar şi în Auchan. Preţurile devin şi mai piperate când vine vorba să cumperi doar pulpă de miel. La Kaufland, pulpa de miel cu os, care provine din Noua Zeelandă, se vinde cu 70 de lei kilogramul. La Auchan, pulpa cu os, costă 68 de lei kilogramul şi provine din România.

Craiovenii au la îndemână, anul acesta, pentru a cumpăra carne de miel, doar hipermarket-urile şi piaţa, fiindcă nu a mai fost deschis niciun punct de sacrificare a mieilor. În anii trecuţi, se sacrificau şi vindeau miei în Piaţa Chiriac din Craiova. Anul acesta, însă, SC. Pieţe şi Târguri SRL nu a mai deschis un astfel de punct.