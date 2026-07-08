Primul ministru al Danemarcei îi răspunde lui Trump: Groenlanda nu este de vânzare

Premierul danez Mette Frederiksen a declarat marți, în marja summitului NATO de la Ankara, că se așteaptă ca statele aliate să respecte suveranitatea Danemarcei și a subliniat că Groenlanda nu este de vânzare. Mesajul șefei guvernului de la Copenhaga vine la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump și-a reluat afirmațiile privind preluarea controlului asupra Groenlandei, teritoriu autonom care face parte din Regatul Danemarcei.

„Mă aștept ca aliații să respecte suveranitatea Danemarcei și să accepte faptul că Groenlanda nu este de vânzare”, a transmis Frederiksen.

În timpul unei întâlniri cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, Trump a susținut că Groenlanda ar trebui să fie controlată de Statele Unite.

„Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, le-a declarat liderul de la Casa Albă jurnaliștilor.

Donald Trump acuză Danemarca că nu ajută cu adevărat Groenlanda

Trump a afirmat că subiectul Groenlandei a influențat inclusiv relațiile sale cu NATO, argumentând că insula are o importanță strategică majoră pentru securitatea Statelor Unite.

„Groenlanda nu-i este de niciun folos Danemarcei. Danemarca nu cheltuiește bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar este o zonă importantă pentru Statele Unite și este înconjurată de nave chinezești și rusești, iar asta nu se va întâmpla”, a spus Trump.

Președintele american a adăugat că aliații europeni nu ar trebui să se opună unei astfel de idei, având în vedere sprijinul militar oferit de Washington pentru apărarea Europei în fața amenințărilor venite din partea Rusiei.

Declarațiile lui Trump privind Groenlanda au provocat tensiuni în relația dintre Washington și Copenhaga încă din primul său mandat. Danemarca a respins în repetate rânduri orice discuție privind cedarea insulei, iar autoritățile groenlandeze au transmis că viitorul teritoriului poate fi decis doar de locuitorii săi.

Între timp, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat în luna iunie că dialogul dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda continuă prin întâlniri periodice, în contextul interesului strategic tot mai mare pentru regiunea arctică.

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