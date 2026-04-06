Un pompier a murit în incendiul care i-a cuprins casa

Un pompier de 47 de ani și-a pierdut viața sâmbătă noapte, după ce un incendiu a izbucnit în locuința sa, situată pe un teren viran din municipiul Reșița.

„La data de 04 aprilie 2026, în jurul orei 00.51, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin apel la numărul unic de urgenţă 112 cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil situat pe un teren viran din municipiu. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, iar din primele verificări efectuate au stabilit că, în jurul orei 00.45, ar fi izbucnit incendiul”, a comunicat IPJ Caraș-Severin.

Pompierul a fost găsit carbonizat

Potrivit autorităților, incendiul a fost raportat în jurul orei 00.51. Deși salvatorii au ajuns de urgență la fața locului, trupul pompierului a fost găsit carbonizat.

Incendiul a fost stins de către echipajele ISU Caraș-Severin sosite la fața locului și nu s-a extins.

În urma verificărilor vizuale, autoritățile nu au descoperit urme de violență.

Citește și: Zece arestați preventiv după ce două grupuri s-au bătut cu bâte și macete pe o stradă din București