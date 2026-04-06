Zece arestați preventiv după ce două grupuri s-au bătut cu bâte și macete pe o stradă din București

Zece persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, una a fost plasată în arest la domiciliu, iar alte cinci persoane au fost propuse pentru arestare preventivă în lipsă, în cazul unei încăierări în plină stradă, între două tabere, cu macete, cuţite şi bâte.

Incidentul s-a petrecut sâmbătă după prânz, în sectorul 5 al Capitalei. Unii dintre participanţi au fost răniţi, având nevoie de mai multe zile pentru vindecare.

Pe 5 aprilie, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, faţă de 16 inculpaţi, propunere ce a fost admisă în parte.



Astfel, faţă de zece inculpaţi a fost dispusă măsura arestării preventive, iar faţă de o inculpată cea a arestului la domiciliu. În cazul celorlalţi cinci inculpaţi s-a propus arestarea preventivă în lipsă, existând date că încearcă să se sustragă cercetărilor, propunere ce nu a fost, până la acest moment, soluţionată, precizează sursa citată.



Duminică, 5 aprilie, procurorul a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale pentru încăierare şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.

Bătaie cu cuţite, macete şi bâte

Sâmbătă, în jurul orei 13.50, în timp ce se aflau pe o stradă din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, şapte dintre inculpaţi, ce formau o tabără, s-au agresat fizic reciproc cu alţi zece dintre inculpaţi şi o persoană încă neidentificată, ce formau cealaltă tabără, folosind cuţite, macete şi bâte, fără a se putea stabili acţiunile concrete ale fiecăruia.



Unii dintre combatanţi au suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare cel mult 35 de zile de îngriji medicale, şi astfel au tulburat grav ordinea şi liniştea publică locatarilor imobilelor învecinate şi a trecătorilor.



Cercetările continuă.

