O bătrână şi fiul ei și-au pierdut viața în incendiul care le-a cuprins apartamentul în dimineața de Florii

O femeie de 89 de ani, și fiul ei, de 57 de ani, și-au pierdut viața în ziua de Florii, într-un incendiu care le-a cuprins apartamentul situat într-un bloc din municipiul Tulcea.

Pompierii ISU Tulcea au anunțat, duminică, faptul că o mamă și un fiu au murit au fost găsiți inconștienți în propriul apartament care a luat foc.

„În cursul nopții trecute, prin apel la numărul unic de urgență 112, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Delta județului Tulcea a fost anunțat de un cetățean despre faptul că pe Strada Neptun din municipiul Tulcea, iese fum dintr-o locuință aflată la parterul unui bloc”, a transmis ISU Tulcea.

La fața locului au intervenit pompierii Detașamentului Tulcea, care au stins incendiul.

Bătrâna și fiul ei au fost găsiți inconștienți în interiorul apartamentului. Medicii SAJ și SMURD au încercat să-i resusciteze, însă fără succes.

Potrivit pompierilor, incendiul s-a manifestat la materiale din plastic cu degajare mare de fum. Acesta a fost stins rapid de pompieri, iar flăcările nu s-au extins și la alte locuințe din bloc. Incendiul a pornit, cel mai probabil, de la un cablu electric defect.

