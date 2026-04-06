Autoturism furat din Austria, găsit de polițiștii de frontieră din Maramureș

Un autoturism VW 4X4, declarat furat în Austria și estimat la 25.000 de euro, a fost descoperit într-o gospodărie din Vișeu de Sus de polițiștii de frontieră.

„În data de 4 aprilie a.c., polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Vișeu de Sus, în cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș, au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii traficului internațional de autovehicule furate din străinătate într-un dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.

În cadrul acesteia, au pus în aplicare un mandat de perecheziție pe raza localității Vișeu de Sus ocazie cu care au identificat un autoturism, an fabricație 2018. În urma verificărilor specifice efectuate, colegii noștri au constatat că autoturismul figurează ca fiind furat din Austria, din data de 26.03.2026″, se arată într-un comunicat al Poliţiei de Frontieră.

Autovehiculul în valoare de 25.000 euro a fost indisponibilizat la sediul instituției.

Cercetările continuă sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, urmând ca la final să fie dispuse măsurile legale ce se impun.

