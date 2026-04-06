Şantierul Naval Mangalia intră în faliment, după ce creditorii au respins planul de reorganizare

Şantierul Naval din Mangalia intră în procedură de faliment, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Administratorul judiciar al companiei afirmă că toate drepturile salariale vor fi respectate şi plătite potrivit prevederilor legale în vigoare, scrie News.ro.

CITR, administratorul judiciar al Şantierului Naval din Mangalia, informează că adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus pentru companie. Decizia marchează trecerea şantierului în etapa de faliment, în care activitatea curentă va fi oprită treptat şi vor fi iniţiate procedurile de lichidare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă.



Potrivit sursei citate, planul de reorganizare supus la vot a avut ca obiectiv identificarea unui investitor strategic care să preia activitatea şantierului şi să asigure resursele financiare necesare relansării acestuia. Respingerea planului de către creditori determină obligaţia administratorului judiciar de a sesiza instanţa de judecată, care va decide deschiderea procedurii de faliment şi paşii următori în derularea acesteia.



„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment şi lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate şi plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, declară Paul‑Dieter Cîrlănaru, CEO CITR şi administrator judiciar al Şantierului Naval din Mangalia.

Procedura se va desfăşura cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor şi a angajaţilor

Pe parcursul procedurii, CITR va continua să informeze părţile interesate cu privire la etapele majore ale procesului şi la calendarul măsurilor care vor fi implementate. Scopul este ca procedura să se desfăşoare într-un mod ordonat şi transparent, cu respectarea drepturilor tuturor creditorilor şi a angajaţilor.



