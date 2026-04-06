Un bebeluș și două tinere au murit în ziua de Paște, după ce un copac s-a prăbușit pe ei

O vânătoare de ouă de Paște din Germania s-a transformat într-o tragedie după ce un copac înalt de 30 de metri s-a prăbușit din cauza vântului puternic, ucigând trei persoane, printre care o fetiță de 10 luni și mama ei. Aproximativ 50 de locuitori și membri ai personalului unui centru de protecție a copilului participau la activitatea organizată de Duminica Paștelui într-o pădure din apropierea localității Satrupholm, din regiunea Schleswig-Holstein, situată în nordul țării.

Fetița și mama ei, în vârstă de 21 de ani, se aflau printre cele patru persoane lovite de copac. Mama a murit la fața locului, în timp ce copilul ei a fost transportat cu elicopterul la spitalul din capitala provinciei, Kiel, unde a decedat ulterior. O fată de 16 ani a decedat, de asemenea, la locul incidentului, care a avut loc duminică, în jurul orei 11:00.

O tânără de 18 ani a fost rănită grav și primește îngrijiri medicale, dar rănile ei nu mai sunt considerate a-i pune viața în pericol, au raportat mass-media germane.

„Profund șocați”

Organizația de asistență socială SterniPark, care colaborează cu serviciile publice, administrează un centru rezidențial pentru părinți tineri, tineri și copii din district. Într-o postare pe rețelele de socializare, organizația caritabilă a declarat că este „profund șocată” de „tragicul accident”.

Organizația a mulțumit, de asemenea, serviciilor de urgență pentru eforturile depuse, adăugând: „Locuitorii, copiii, adolescenții, rudele și personalul au acum nevoie de timp și de tot sprijinul nostru pentru a face față acestei teribile tragedii”.

Duminică au fost emise avertismente de vânt puternic pentru această zonă, care rămân în vigoare și luni, agenția meteorologică germană anunțând că rafalele ar putea atinge viteze de până la 80 km/h.

