Sediul unei primării a luat foc de la panourile fotovoltaice

Acoperișul primăriei din localitatea sălăjeană Dobrin a fost cuprins de flăcări, duminică seară. Incendiul a izbucnit la rețeaua electrică din interiorul clădirii, iar focul s-a extins rapid la acoperiș. 100 de metri pătrați au ars imediat, dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Pompierii au intervenit duminică seara pentru localizarea şi stingerea unui incendiu izbucnit la acoperişul sediului Primăriei din localitatea Dobrin.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au fost mobilizate de urgenţă forţe din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi echipaje de intervenţie ale Detaşamentului Zalău.

„Pompierii din cadrul Pichetului Cehu Silvaniei şi echipaje din cadrul Detaşamentului Zalău au fost solicitaţi în cursul serii să intervină la un incendiu izbucnit la acoperişul unui imobil (Primăria) din localitatea Dobrin. Incendiul s-a propagat la acoperişul clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 100 de metri pătraţi”, se precizează în informarea ISU Sălaj.

Flăcările ar fi pornit de la panourile fotovoltaice montate pe clădir. Imobilul fusese renovat recent. Autoritățile urmează acum să stabilească exact cauza incendiului.

