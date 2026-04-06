Patru răniți după ce o ambulanță s-a ciocnit cu un autoturism și a ajuns în șanț

Doi membri ai unui echipaj de ambulanță, pacientul pe care-l transportau și fiica lui de 16 ani au ajuns la spital, după ce o ambulanța aflată în misiune s-a ciocnit cu un autoturism și a ajuns într-un șanț. Accidentul s-a petrecut luni dimineață, pe DN 2, în localitatea băcăuană Sascut.

Șoferiţa autoturismului, o femeie de 68 de ani, nu s-ar fi asigurat când a vrut să vireze la stânga şi s-a ciocnit cu ambulanţa, care făcea o depăşire. În urma impactului, autospeciala a ajuns într-un şanţ.

În ambulanţă erau şoferul de 42 de ani, asistenta de 37 şi un pacient de 39. Fiica acestuia, de 16 ani, îl însoţea.

Cele patru persoane aflate în ambulanță au suferit multiple traumatisme și au fost transportate la spital.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Niciun şofer nu consumase alcool, potrivit anchetatorilor, iar ambulanta avea în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, în momentul accidentului.

Citește și: O autospecială de poliție a luat foc în trafic