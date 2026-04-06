O autospecială de poliție a luat foc în trafic, duminică seară, pe un bulevard din munciipiul Iași. Se pare că focul a pornit de la un scurtcircuit.

Polițistul aflat în autospeciala fabricată 2019 a simțit miros de fum, în timp ce era în trafic cu mașina. A oprit, a observat că mașina ia foc, a luat un stingător și a încercat singur să stingă flăcările.

Nu a reușit, așa că s-a îndepărtat de autoturism pentru a nu fi rănit.

Mai mulți șoferi care au observat incidentul au oprit la rândul lor si au sunat la 112. A venit un echipaj de pompieri, care a stins repede incendiul, dar autoturismul a fost distrus în proporție de 40% și este puțin probabil să mai poată fi reparat.

„În urma unui apel primit prin numărul unic de urgență 112, în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași a fost anunțat un incendiu produs la un autoturism, pe strada Bucium din municipiul Iași. La locul solicitării au fost direcționate de urgență două echipaje de stingere și un echipaj de primă intervenție și comandă. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări de fum. În urma evenimentului au ars elemente combustibile ale autoturismului. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost reprezentată de scurgeri de lichide combustibile”, a transmis ISU Iași.

Continuă verificările pentru această situație și pentru a se stabili cu exactitate cauza incendiului.

Citește și: Un mort și un rănit după ce o căruță s-a răsturnat