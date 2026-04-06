Un mort și un rănit după ce o căruță s-a răsturnat într-o curbă

Un bărbat de 57 de ani a murit, iar un altul a fost rănit, după ce căruța în care se aflau s-a răstunat, pe DJ 202E, în județul Vrancea.

Un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane a avut loc duminică seară, pe DJ 202E, în localitatea Sihlea, județul Vrancea.

Accidentul a fost sesizat printr-un apel la 112, în jurul orei 22.54.

Din primele verificări a reieșit că o căruță în care se aflau doi bărbați din satul Voetin ar fi părăsit partea carosabilă într-o curbă, pe direcția de deplasare Sihlea-Voetin, răsturnându-se în afara drumului, pe un teren agricol.

În urma accidentului, un bărbat de 57 de ani și-a pierdut viața,iar un alt bărbat, de 68 de ani, a suferit vătămări corporale și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs tragedia.

Accidentele în care sunt implicate atelaje hipo continuă să reprezinte o problemă pe drumurile din Vrancea, mai ales pe timpul nopții, în lipsa unor elemente de semnalizare corespunzătoare sau a vizibilității reduse.

