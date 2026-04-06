Descoperire șocantă în Târgu Jiu: bărbat găsit mort într-un canal colector

Polițiștii din Târgu Jiu au fost sesizați, azi noapte, prin 112, cu privire la prezența unei persoane posibil decedate într-un canal colector.

La fața locului s-au deplasat echipaje de poliție și un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean Gorj. Verificările au confirmat sesizarea, fiind găsit cadavrul unui bărbat.

În urma examinării și a verificărilor în bazele de date, victima a fost identificată ca fiind un bărbat de 41 de ani, din Târgu Jiu.

Necropsia va stabili cauza decesului

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj pentru efectuarea necropsiei.

Aceasta va stabili cu exactitate cauza decesului.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

