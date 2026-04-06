Gorj: Minor de 14 ani, urmărit de poliție pe DN66: conducea fără permis, cu tatăl în dreapta

Polițiștii din Rovinari au depistat, azi noapte, în jurul orei 02:10, un minor de 14 ani care conducea un autoturism pe DN66, în comuna Bâlteni.

La semnalul regulamentar de oprire, minorul nu s-a conformat și a accelerat, continuând deplasarea aproximativ 2 kilometri.

Acesta a părăsit ulterior drumul național și a intrat pe un drum agricol, unde autoturismul s-a oprit din cauza unei defecțiuni.

În momentul intervenției, polițiștii au constatat că adolescentul se afla la volan. Pe locul din dreapta față era tatăl său, un bărbat de 39 de ani, din localitatea Peșteana-Jiu.

Dosar penal pentru ambii

În acest caz, oamenii legii au întocmit dosar penal pentru:

conducerea unui vehicul fără permis de conducere,

încredințarea unui autovehicul unei persoane fără permis.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor, potrivit IPJ Gorj.

