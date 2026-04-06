(VIDEO) Acțiune de prevenire a accidentelor pe DN6: Polițiștii din Dolj împreună cu RAR verifică șoferii

Astăzi, în intervalul orar 11:00–15:00, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Dolj, împreună cu reprezentanți ai Registrul Auto Român, desfășoară o acțiune pe DN 6, unul dintre cele mai circulate drumuri din județ.

Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră din cadrul Poliția Română, are ca scop reducerea riscului rutier, prevenirea accidentelor și promovarea unui comportament preventiv în trafic.

Prin această acțiune, polițiștii urmăresc:

respectarea regimului legal de viteză;

fluidizarea circulației pe DN6;

conștientizarea participanților la trafic cu privire la siguranța rutieră.

Conducătorii auto sunt rugați să adopte un comportament responsabil:

să evite distragerile, să mențină distanța de siguranță față de vehiculul din față,

să respecte limitele legale de viteză.

