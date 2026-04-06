Accident în Slatina: două persoane rănite după o coliziune între două autoturisme

Polițiștii din cadrul IPJ Olt au fost sesizați, în dimineața zilei de 6 aprilie, prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Crișan, din Slatina. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroul Rutier Slatina, care au început verificările.

Din primele informații, un bărbat de 61 de ani, din Slatina, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 67 de ani, din aceeași localitate.

Victime transportate la spital

În urma impactului, șoferul de 61 de ani și o femeie de 56 de ani, pasageră în autoturismul acestuia, au fost răniți.

Aceștia au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență Slatina pentru îngrijiri medicale.

Testări și verificări

Șoferul de 67 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Celălalt conducător auto nu a putut fi testat la fața locului, fiindu-i recoltate probe biologice la spital.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului și pentru dispunerea măsurilor legale.

