Razie amplă în Craiova și județ: sute de șoferi sancționați, zeci rămași fără permis

Polițiștii rutieri doljeni au desfășurat, în ultimele 48 de ore, acțiuni intense pentru creșterea siguranței în trafic, vizând în special viteza excesivă și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

În urma controalelor:

au fost aplicate aproximativ 330 de sancțiuni contravenționale,

valoarea totală a amenzilor depășește 90.000 de lei,

37 de șoferi au rămas fără permis,

7 autovehicule au fost retrase din circulație.

Polițiștii au subliniat că acești conducători auto reprezentau un real pericol pentru ceilalți participanți la trafic.

Viteză periculoasă pe DN 6

Un caz semnificativ a fost cel al unei tinere de 23 de ani din Mehedinți, surprinsă de radar pe DN6 conducând cu 110 km/h.

Aceasta a fost sancționată conform OUG 195/2002, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

Prins la volan cu permisul suspendat

Un alt incident a avut loc pe strada George Enescu Street Craiova, unde un tânăr de 29 de ani din Brădești a fost depistat conducând, deși avea permisul suspendat.

Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără drept legal.

Polițiștii anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare, pentru reducerea accidentelor și menținerea siguranței pe drumurile publice.

