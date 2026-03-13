13.3 C
Mehedinți: Transport ilegal de lemn depistat la Baia de Fier: autoutilitară și aproape 15 mc de material lemnos, confiscate

De Mariana BUTNARIU
Transport de lemn fără acte
Polițiștii din Gorj au depistat în flagrant un tânăr de 25 de ani care transporta aproape 15 metri cubi de material lemnos fără documente legale, pe DJ 665, în localitatea Baia de Fier.

Polițiștii din Novaci au oprit pentru control o autoutilitară pe DJ665, în zona Baia de Fier. La volan se afla un bărbat de 25 de ani, din Târgu Jiu, care transporta material lemnos.

Aproape 15 metri cubi de lemn

În urma verificărilor în bazele de date, polițiștii au constatat că materialul lemnos nu era însoțit de documente legale de transport.

Autoutilitara a fost condusă la Ocolul Silvic Polovragi, unde, după măsurători, s-a stabilit că transportul conținea 14,975 metri cubi de lemn rotund, esență rășinoase.

Lemnul și autoutilitara, confiscate

Polițiștii au dispus confiscarea materialului lemnos, dar și a autoutilitarei folosite pentru transport.

A fost întocmit dosar penal pentru infracțiunea de transport de material lemnos fără documente specifice de transport, iar cercetările continuă.

