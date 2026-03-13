Alertă aeriană în nordul județului Tulcea: posibilă cădere de resturi de dronă în zona Chilia Veche

Sistemele radar ale Ministerul Apărării Naționale au detectat azi ținte aeriene în apropierea graniței, în nordul județului Tulcea. Două aeronave F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea spațiului aerian. Populația a fost avertizată prin sistemul RO-ALERT.

Ținte aeriene detectate în zona Chilia Veche

Potrivit reprezentanților MApN, în jurul orei 10:00, sistemele radar au detectat ținte aeriene la nord de județul Tulcea, în zona Chilia Veche – Vâlcov.

În aceste condiții, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă, iar două aeronave F-16 au decolat pentru cercetarea și monitorizarea spațiului aerian.

Mesaj RO-ALERT pentru populație

La ora 10:05, autoritățile au emis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT pentru populația din zona vizată, ca măsură preventivă.

Posibile resturi de dronă pe teritoriul României

Conform datelor preliminare, există posibilitatea ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României, în apropiere de localitatea Chilia Veche.

Echipe specializate sunt pregătite să intervină în teren pentru operațiuni de căutare și verificare, în vederea identificării eventualelor fragmente.

Autoritățile continuă monitorizarea situației în timp real.

