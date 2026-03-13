12.8 C
Craiova
vineri, 13 martie, 2026
(VIDEO) Alunecare de teren în Slatina: autoritățile județene evaluează pagubele

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

O comisie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt a verificat astăzi pagubele produse de o alunecare de teren pe strada Grădiște din Slatina, în urma informațiilor transmise de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.

  • Comisia este formată din reprezentanți ai:
    • Instituției Prefectului Olt,
    • Consiliului Județean Olt,
    • ISU Olt,
    • Inspectoratului de Stat în Construcții.
  • Misiunea comisiei: constatarea pagubelor și întocmirea unui raport-sinteză, care va fi analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și transmis autorităților centrale competente.
  • Situația este în evoluție, iar zona este monitorizată permanent de echipe ale:
    • ISU Olt,
    • IJJ Olt,
    • Poliției Locale.
https://www.youtube.com/watch?v=S2SPo9lZnpc

Autoritățile recomandă prudență și evitarea deplasărilor în zona afectată până la stabilizarea terenului.

Citește și:

