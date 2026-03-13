(VIDEO) Alunecare de teren în Slatina: autoritățile județene evaluează pagubele

O comisie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt a verificat astăzi pagubele produse de o alunecare de teren pe strada Grădiște din Slatina, în urma informațiilor transmise de Comitetul Local pentru Situații de Urgență.
- Comisia este formată din reprezentanți ai:
- Instituției Prefectului Olt,
- Consiliului Județean Olt,
- ISU Olt,
- Inspectoratului de Stat în Construcții.
- Misiunea comisiei: constatarea pagubelor și întocmirea unui raport-sinteză, care va fi analizat și aprobat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt și transmis autorităților centrale competente.
- Situația este în evoluție, iar zona este monitorizată permanent de echipe ale:
- ISU Olt,
- IJJ Olt,
- Poliției Locale.
Autoritățile recomandă prudență și evitarea deplasărilor în zona afectată până la stabilizarea terenului.
