(VIDEO) Panică în Beirut după ordinul de evacuare emis de Israel: sute de mii de oameni fug din suburbiile sudice

Scene de panică s-au produs joi în Beirut, după ce armata israeliană a emis un ordin fără precedent prin care le-a cerut locuitorilor din suburbiile sudice ale orașului să își părăsească imediat locuințele.

Sute de mii de oameni au fugit din cartierele dens populate, blocând traficul în capitala libaneză, în timp ce familiile încercau să scape de bombardamentele anunțate de armata israeliană.

Potrivit estimărilor, zona afectată are aproximativ o jumătate de milion de locuitori, potrivit The National.

Ordin fără precedent al armatei israeliene

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, colonelul Avichai Adraee, a transmis locuitorilor să părăsească imediat zona.

„Salvați-vă viețile și evacuați-vă locuințele imediat”, a declarat acesta.

Armata israeliană a indicat și rutele de evacuare: locuitorii din cartierele Burj al-Barajneh și Hadath au fost îndrumați să se deplaseze spre est, către zona Muntele Liban, iar cei din Haret Hreik și Chiyah să se îndrepte spre nord.

Militarii au avertizat că deplasarea spre sud este interzisă și ar putea pune viețile civililor în pericol.

Familii nevoite să doarmă pe străzi

Evacuarea rapidă a generat haos în oraș. Adăposturile din Beirut s-au umplut rapid, iar numeroși oameni au fost nevoiți să își petreacă noaptea pe trotuare, în parcuri sau în alte spații publice.

Unii refugiați au aprins focuri improvizate pentru a fierbe ceai sau pentru a se încălzi în frigul nopții.

O femeie siriană, identificată drept Umm Mariam, a povestit că a fugit pe jos cu cei șase copii ai săi și a dormit pe malul mării.

„Important este că copiii mei sunt bine. Pot face față oricărui lucru, atâta timp cât ei sunt în siguranță”, a spus aceasta.

Evacuări și în estul Libanului

Mai târziu în cursul zilei, armata israeliană a emis ordine de evacuare și pentru sate din estul Liban, ceea ce a dus la noi valuri de strămutări.

Ordinul vine la o zi după ce Israelul le-a cerut locuitorilor din sudul Libanului, la sud de râul Litani, să își părăsească locuințele.

Conflictul cu Hezbollah reaprinde tensiunile

Escaladarea situației vine după ce gruparea șiită Hezbollah a lansat rachete asupra Israel în sprijinul aliatului său, Iran.

Acțiunea a reaprins un conflict care fusese încheiat printr-un armistițiu în 2014, dar care rămăsese fragil.

Guvernul libanez a reacționat dur la decizia Hezbollah de a relua atacurile, declarând pentru prima dată în istoria țării că activitățile militare ale grupării sunt ilegale.

