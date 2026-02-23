(VIDEO) Un tânăr de 21 de ani, împușcat mortal de Serviciul Secret la Mar-a-Lago

Un tânăr de 21 de ani, Austin T. Martin, a fost împușcat după ce a intrat în perimetrul securizat al reședinței lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida.

Cum s-a întâmplat incidentul

Incidentul a avut loc duminică dimineață, în jurul orei 01:30 ET (06:30 GMT). Martin purta o pușcă și o canistră de combustibil

El a refuzat ordinele forțelor de securitate și a ridicat arma în poziție de tragere. Agenții Serviciului Secret și adjunctul șerifului au tras pentru a neutraliza amenințarea. Niciun ofițer nu a fost rănit.

Investigații și context

Suspectul fusese raportat dispărut de familia sa din Carolina de Nord în acea dimineață,

Ancheta include și modul în care a intrat în posesia armei,

Directorul Serviciilor Secrete, Sean Curran, a călătorit la Florida pentru acțiuni ulterioare și coordonarea răspunsului, potrivit BBC.

Securitatea la Mar-a-Lago

Securitatea la Mar-a-Lago a fost întărită prin cordoane externe și interne, percheziții pentru vizitatori și controale cu detectoare de metale.

Donald Trump a fost ținta mai multor comploturi și tentative de asasinat:

Iulie 2024: împușcat în ureche la Butler, Pennsylvania,

Trump International Golf Club: bărbat prins cu pușcă.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a condamnat „normalizarea violenței politice”. Incidentul readuce în discuție problemele legate de siguranța liderilor politici și radicalizarea

