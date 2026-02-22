Bărbat împușcat de serviciile secrete americane după ce a încercat să intre noaptea în reședința lui Donald Trump din Mar-a-Lago

Secret Service, care asigură protecția celor mai înalți demnitari americani, și poliția locală au anunțat că au împușcat mortal un bărbat care a încercat să intre ilegal, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică, în perimetrul de securitate de la reședința Mar-a-Lago a președintelui Donald Trump din West Palm Beach, în Florida, transmite Agerpres.



Președintele Trump se afla în acel moment la Washington.



„Un bărbat a fost împușcat (…) după ce a intrat în perimetrul securizat de la Mar-a-Lago în această dimineață“, a anunțat Anthony Guglielmi, purtătorul de cuvânt al Secret Service, pe X.



„În jurul orei 01.30 dimineața (06.30 GMT), un bărbat în vârstă de 20 de ani și ceva (…) a fost observat aproape de intrarea de nord a proprietății Mar-a-Lago, cu ceea ce păreau a fi o pușcă și o canistră de benzină“, a adăugat el.

Într-o scurtă conferință de presă, forțele de ordine au revenit asupra incidentului.

„Singurele cuvinte pe noi i le-am adresat au fost: “lasă jos ce ai în mână“, anume canistra cu benzină și pușca“, a declarat șeriful comitatului Palm Beach, Ric Bradshaw.

„În acel moment, el a pus jos canistra și a ridicat pușca în poziție de tragere“ și “atunci“ un polițist din Palm Beach și agenți ai Secret Service “au deschis focul și au neutralizat amenințarea“, a adăugat șeriful.

Suspectul „a decedat pe loc“. Niciunul dintre agenți nu a fost rănit.

Nu se cunoaște identitatea suspectului

Forțele de ordine nu au furnizat detalii suplimentare despre identitatea sau mobilul suspectului, dar au arătat în conferința de presă o imagine cu pușca pe care au confiscat-o.

Biroul Federal de Investigații (FBI) a preluat ancheta și strânge dovezi de la locul incidentului. Locuitorilor din zonă li s-a cerut să verifice imaginile de pe camerele lor de supraveghere.

Casa Albă nu a răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta.

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Donald Trump a fost vizat de două tentative de asasinat, dintre care una pe terenul său de golf din West Palm Beach.

Secret Service a fost foarte criticat în ambele cazuri.

