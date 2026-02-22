Asociația INSPIR, alături de Asistenții sociali din Dolj nominalizați la Gala de Excelență în Asistență Socială

Colegiul Național al Asistenților Sociali din România organizează cea de-a XII-a ediție a Galei Naționale a Excelenței în Asistență, un eveniment ce îşi propune să promoveze performanţa în domeniul social.

Gala Națională a Excelenței în Asistență Socială este organizată cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Asistenţei Sociale. Evenimentul va avea loc în data de 17 martie 2026 la Ateneul Român și va fi prezentat de Andreea Marin, Ambasador al excelenței în asistență socială.

Gala este evenimentul în care asistenţi sociali din întreaga ţară, autorităţi, jurnalişti, sărbătoresc realizările profesiei de asistent social pentru a transmite un mesaj cu privire la conştientizarea contribuţiilor din domeniul social şi nevoia acţiunilor ulterioare.

În Dolj sunt nominalizați următorii asistenți sociali:

Premiul pentru asistentul social din domeniul protecţiei şi promovării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

CERBU CLAUDIA-MANUELA

Premiul pentru asistentul social din domeniul protecției persoanelor vârstnice şi îngrijirii la domiciliu

SCLIPCEA OVIDIU-COSTINEL

Premiul pentru asistentul social din domeniul asistenţei sociale comunitare

RUIU MIHAELA

Premiul pentru asistentul social din domeniul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate

MOTROC NICOLETA

Premiul pentru asistentul social din domeniul promovării egalității de gen, egalității de șanse între femei și bărbați și combaterii discriminări

LĂZEANU CLAUDIU

Premiul pentru cel mai bun asistent social debutant

PREDIŞCAN CRISTINA-IONELA

Premiul de excelență în intervenția indirectă

MAZILU FLORENTINA

Premiul asistentul social al anului 2025

PĂTRU MĂDĂLINA-IONELIA

𝐕𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐬̦𝐢 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭̦𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐀𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐭̦𝐢 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢

Votul online se va desfășura în perioada 16 februarie (ora 10.00)- 23 februarie (ora 00.00), concomitent cu etapa de preselecție, și va reprezenta 25% din totalul punctajului final. alocat fiecărei aplicații.

https://cnasr.ro/gala/vot-online

„Mulțumim colegilor asistenți sociali pentru susținere, tuturor oamenilor care au votat toți nominalizați din Dolj și celor care vor alege să voteze. Profesia de asistent social este despre oameni, cu oameni, pentru oameni“, a precizat Claudiu Lăzeanu, președintele-membru fondator al Asociației INSPIR.

